الرياض - دشّن بنك التنمية الاجتماعية اليوم في العاصمة الرياض منتدى الامتياز التجاري "فرنشايز قو"، بحضور كبار مسؤولي البنك، وعدد من الجهات الشريكة، وبمشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية والخبراء المحليين والدوليين.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات محورية في قطاع الامتياز التجاري، من أبرزها "مستقبل الامتيازات التجارية" و"الفرص والتحديات في القطاع"، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة. كما شهدت الفعاليات توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع غرفة الخرج وغرفة الزلفي، وشركة دان وشركة نيو ليب، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعزيز مجالات التدريب والتمويل، وتطوير بيئة الامتياز التجاري، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والحلول المالية المبتكرة.

كما يتضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا يتيح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مانحي العلامات التجارية، واستكشاف نماذج الامتياز الناجحة والتجارب الملهمة. ويوفر المعرض مساحة مهنية متكاملة تضمنت ورشًا تدريبية وجلسات استشارية فردية يقدمها خبراء البنك ومستشاري "مركز دلني للأعمال" في اليوم الثاني والثالث، بهدف دعم رواد الأعمال في إعداد خططهم التشغيلية والتسويقية، بما يمكّنهم من تأسيس مشاريعهم على نماذج مدعومة بالتوجيه والتمويل.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال المهندس معيض بن ناصر البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية: "يُعد منتدى "فرنشايز قو" منصة استراتيجية لتوسيع فرص التمكين الاقتصادي، فهو ليس مجرد فعالية بل نافذة عملية تتيح لرواد ورائدات الأعمال التواصل المباشر مع أصحاب العلامات التجارية، والاطلاع على تجارب ناجحة ونماذج أعمال مجرّبة تعزز فرص التوسع والاستدامة. إن قطاع الامتياز التجاري اليوم يمثل رافعة اقتصادية حيوية، تجاوزت قيمته في المملكة 53 مليار ريال، مع معدل نمو سنوي للعلامات التجارية بنسبة 27٪، ليكون محركًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أطلق في عام 2021م مسارًا تمويليًا متخصصًا للامتياز التجاري بتمويل يصل سقفه إلى4 ملايين ريال، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات وضمانات ميسّرة، إلى جانب حزمة من الخدمات غير المالية التي تشمل التدريب والتأهيل والاستشارات عبر "مركز دلني للأعمال"، بما يمكّن رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على نماذج أعمال مستدامة ومدروسة.

ويستمر المعرض المصاحب للمنتدى على مدى يومين (الأربعاء والخميس)، في إطار جهود بنك التنمية الاجتماعية لترسيخ مكانته كممكن رئيسي لقطاع الامتياز التجاري، وتعزيز دوره في خلق فرص عمل نوعية، وتنمية المناطق الأقل نموًا، وتوسيع حضور العلامات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات