الرياض - بحضور وتشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن، مدير التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون بالرياض، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، نظم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون لقاءً إعلاميًا في مقر "جادة 30" بالرياض، استعرض خلاله أبرز المبادرات والإنجازات التي حققتها مبادرة بنك الفن في تمكين الفنانين السعوديين ودعم المنظومة الإبداعية الوطنية وتعزيز حضورهم في المشهدين الثقافي والإبداعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 و"عام الحرف اليدوية 2025".

ويأتي مشروع بنك الفن الذي تم إطلاقه في عام 2022 بهدف تمكين الفنانين السعوديين واستثمار المواهب الفنية، عبر منصة إلكترونية تمكنت من استقطاب أكثر من 2540 فنانًا سعوديًا، من 221 مدينة ومحافظة حول المملكة، شاركوا بما يتجاوز 6730 عملًا فنيًا متنوعًا بين اللوحات التشكيلية والأعمال الحرفية والمنسوجات. وانطلقت المرحلة الأولى للمشروع في عام 2023 واستهدفت تزيين المبنى الرئيسي للبنك في مدينة الرياض بأعمال فنية تعكس الهوية الثقافية للمملكة. فيما شهدت المرحلة الثانية في عام 2025 توسع نطاق المبادرة ليشمل اقتناء أعمال فنية لتزيين فروع البنك في سبع مدن حول المملكة، بما يعزز حضور الفنون والحرف اليدوية في الفضاء العام ويُرسّخ الهوية البصرية للمؤسسات بأسلوب معاصر.

وتجسّد هذه الأرقام حجم التفاعل المتنامي مع المنصة ودورها في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين لتوثيق إنتاجهم وإبرازه بصورة احترافية، إذ امتدت المشاركات لتغطي معظم مناطق ومدن المملكة، بما يؤكد انتشار المبادرة على المستوى الوطني. كما أسهمت المنصة في تنظيم 846 مشاركة ضمن فعاليات متنوعة، إلى جانب إطلاق مجموعة من الفعاليات التي تشكل إضافة لتعزيز حضور الفنانين والحرفيين في المشهد الثقافي، وإبراز أعمالهم أمام الجمهور والجهات المعنية.

وفي كلمتها خلال اللقاء، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها مشروع "بنك الفن"، مؤكدة أن التعاون بين جمعية الثقافة والفنون وبنك التنمية الاجتماعية يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لتمكين القطاع الإبداعي. وأشارت إلى أن إبراز الفنون السعودية عبر هذا المشروع يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويمنح الفنانين السعوديين نافذة احترافية للتسويق والانتشار محليًا ودوليًا، بما يعكس ثراء الموروث الثقافي للمملكة وطاقاتها المبدعة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، التزام البنك بدعم القطاع الثقافي والإبداعي باعتباره أحد محركات التنمية الوطنية، مشددًا على أهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر مستدام. وقال: "نعتز بشراكتنا مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبر 'بنك الفن'، الذي يمثل مشروعًا وطنيًا شاملًا يعبّر عن هوية المملكة، ويثري مشهدها الثقافي، ويمنح أبناءها الفرص لبناء مسار مهني مستدام".

يُذكر أن منصة "بنك الفن" أُطلقت عام 2022م كمبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، لتكون حاضنة رقمية وواجهة احترافية لتسويق أعمال الفنانين والحرفيين وفق احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.

-انتهى-

#بياناتشركات