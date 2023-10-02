القاهرة- أعلن بنك البركة عن إطلاق خدمة مصرفية مميزة لكبار العملاء تقدم باقة متنوعة من منتجات التجزئة والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وتطلعات هذه الشريحة و تواكب أسلوب الحياة العصري و أطلق عليها إسم خدمة "ثراء" لكبار العملاء

تقدم "ثراء" مستوى رفيع من الخدمة للعملاء أصحاب الأرصدة التي تبدأ من مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو لأصحاب حسابات تحويل المرتبات والتي تبدأ بخمسون ألف جنيه مصري شهرياً أوما يعادلها بالعملات الأجنبية.و توفر منتجات وخدمات متميزة مصممة لكبار العملاء تقدم لهم من خلال صالات خاصة داخل الفروع لتلبية احتياجاتهم بأعلى مستوى من الخصوصية بالإضافة الي فريق عمل مخصص بمركز الاتصال الخاص بالبنك لتنفيذ طلبات العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. هذا إلى جانب خدمات غير مصرفية مميزة و متعددة مقدمة من (Les Concierges) بأسعار خاصة بالإضافة إلى تخفيضات وإعفاءات على رسوم بعض المنتجات والخدمات المصرفية.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، عن سعادته بإطلاق خدمه ثراء، قائلاً: "يأتي إطلاق خدمة "ثراء" تأكيداً على جهودنا المستمرة نحو تقديم تجربة مصرفية متكاملة حافلة بالامتيازات العديدة والقيّمة مع حلول شاملة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية و مصممة خصيصًا لكبار العملاء. كما يأتي إطلاق "ثراء" في إطار تنفيذ خطة البنك الطموحة والتي تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية لكافة شرائح العملاء، وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي المصري."

ومن جانبه، صرح الأستاذ/ عبد العزيز سمير رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالي ببنك البركة، قائلاً: خدمة "ثراء" ليست مجرد خدمة مصرفية، بل هي إضافة جديدة لأسلوب حياة عملائنا، و تقدم منتجات وخدمات مميزة من خلال مديري علاقات متخصصين في إدارة المحافظ المالية لكبار العملاء. كما تتيح خدمة "ثراء" للعميل بطاقة الخصم المباشر “World Mastercard” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقدم مجموعة من المميزات الحصرية المناسبة لنمط الحياة اليومية والرفاهية والسفر، كما تتيح تنفيذ عمليات السحب والشراء محلياً ودولياً والاستخدام الآمن عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة عن طريق تطبيق خاصية Secured D، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مجموعة من المزايا والعروض الحصرية التي تم تصميمها بدقة لتناسب متطلبات كبار العملاء حيث إننا حريصون على فهم احتياجاتهم وتلبية مختلف تطلعاتهم"

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