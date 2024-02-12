القاهرة، مصر: أعلن بنك البركة عن توقيع اتفاقية تعاون مع ماستركارد، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك في ضوء حرص البنك على مواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وتقديم مجموعة من عروض البطاقات ومنتجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن تحدث هذه الخطوة الاستراتيجية نجاحًا في تلبية احتياجات الافراد في المدفوعات الرقمية وإدارة الشركات لنفقاتها، مما يبشر بعصر جديد من الرقمنة والكفاءة في منظومة الدفع.

وبهذه المناسبة عبٌر عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية ببنك البركة، عن سعادته بالشراكة مع ماستركارد: "يأتي هذا التعاون ليعكس التزامنا في بنك البركة نحو تقديم باقة متكاملة من أحدث الحلول والخدمات المتنوعة حيث توفر تجربة رقمية سلسة لعملائنا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة وجذب شرائح متنوعة من العملاء بهدف تلبية كافة احتياجاتهم عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم، بما يساهم في دفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل."

وفي هذا الصدد، علق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعد شراكتنا مع بنك البركة علامة بارزة في رحلتنا نحو تحقيق الرؤية المشتركة لبناء اقتصاد رقمي مستدام ومرن وشامل للجميع. ويتيح هذا التعاون للبنك تمكين الأفراد والشركات من خلال تقديم عروض وحلول دفع مبتكرة عالمية المستوى تعزز إتاحة مزايا المعاملات الرقمية وتضمن أن تكون المعاملات آمنة وسلسة ومريحة ومجزية".

ويساهم هذا التعاون في تجديد مفهوم الأفراد والشركات لإدارة مدفوعاتهم ، بما يمثل خطوة رئيسية نحو المزيد من رقمنة نظم الدفع في مصر لتصبح أكثر كفاءة، كما يمثل هذا التعاون بين اثنين من قادة القطاع أحد العلامات الفارقة بالنسبة للقطاع المالي بما يدفع عملية التحول الرقمي ويعيد تشكيل التجربة المصرفية ويضع معايير جديدة نحو مزيد من الابتكار المالي مع ضمان الراحة للعملاء وأمان في المدفوعات.

يؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك لبنك البركة وماستركارد نحو توفير منتجات متميزة للعملاء و تغيير طرق الدفع التقليدية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء والوصول إلى فئات جديدة في السوق المصرفي.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.



نبذة عن بنك البركة

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (14 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع. يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا و لديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا، و يستهدف البنك خطة زيادة عدد فروع و التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والخزينة والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد و للشركات و المؤسسات ذات الجدارة المرتفعة و أيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.