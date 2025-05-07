القاهرة – في خطوة جديدة تعكس التزامه المتواصل بتعزيز انتشاره الجغرافي وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، أعلن بنك البركة مصر عن افتتاح فرعين جديدين في Sodic West Town بالشيخ زايد و Sodic East Town بالقاهرة الجديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد فروعه إلى 42 فرعًا منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة البنك الطموحة لتعزيز شبكة فروعه وتوسيع نطاق تواجده في المجتمعات الحيوية، بما يلبي احتياجات قاعدة عملائه المتنامية ويوفر تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة. وقد شهد حفلي الافتتاح حضور الأستاذ حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، وهم: الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة المصرفية، الأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار، والأستاذ كريم نامق، الرئيس التنفيذي للأسواق المالية والخزانة، والأستاذ معتز القصبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، الأستاذ هشام عبد السلام، رئيس القطاع المالي التنفيذي.

وفي سياق متصل، يستعد بنك البركة مصر لافتتاح ثلاثة فروع جديدة هذا العام ليواصل بذلك تنفيذ خطته للوصول إلى 45 فرعًا بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى فرعين رقميين (e-branches) في إطار توجه البنك نحو التحول الرقمي وتوسيع قنوات الخدمة الذكية.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، قائلًا: "يُجسّد افتتاح هذين الفرعين محطة جديدة في رحلتنا نحو الانتشار المدروس، وتأكيدًا على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متقدمة ومتنوعة تلبي تطلعات عملائنا. نعمل باستمرار على أن نكون أقرب لاحتياجات الأفراد والشركات، وسنواصل تعزيز تواجدنا في مواقع استراتيجية لدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي."

ويعكس هذا التوسع الجغرافي الرؤية المتكاملة لبنك البركة مصر، والتي تقوم على تقديم خدمات مصرفية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد ودعم نمو الأعمال. ويمثل افتتاح الفرعين الجديدين ترجمة عملية لهذا التوجّه، إذ يرسّخ حرص البنك على أن يكون أقرب إلى عملائه، ليس فقط من خلال الانتشار الجغرافي، بل أيضًا عبر تقديم تجربة مصرفية متميزة ترتكز على الجودة وتنوّع الحلول المالية.

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