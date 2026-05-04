المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، وذلك لضم برنامج "بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية" تحت مظلة التعاون المشترك بين الطرفين، بما يعزز من فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية عبر خيارات تمويلية مرنة ومبتكرة.

ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو توفير حلول سكنية مستدامة، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم عبر شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية.

ويسهم برنامج "بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها" في إتاحة شراء الوحدات السكنية الموصوفة على المخطط ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يوفر خيارات أوسع للمنتفعين ويعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب هذا الملحق، يكون بنك البركة الإسلامي أول المؤسسات المالية التي بادرت بالمشاركة في تمويل هذا النوع من الوحدات، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن تسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "نعتز في بنك البركة الإسلامي بمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإسكان، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الملف الإسكاني بمملكة البحرين. ويأتي توقيع هذا الملحق في إطار التزامنا المستمر بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار مساكنهم، بما في ذلك إمكانية شراء الوحدات قيد الإنشاء ضمن المشاريع الإسكانية المعتمدة".

وأضاف: "نثق بأن هذا البرنامج سيشكل إضافة نوعية للبرامج التمويلية الإسكانية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإسكانية. وسنواصل في بنك البركة الإسلامي تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في دعم التنمية العمرانية بالمملكة وتعزز من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين".

من جانبه، صرح السيد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: "يمثل هذا التعاون مع بنك البركة الإسلامي خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير البرامج التمويلية الإسكانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام المواطنين، لتمكينهم من تملك وحداتهم السكنية في مراحل مبكرة من تطويرها".

وأضاف: "نحرص في بنك الإسكان على ترسيخ شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع الإسكاني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعد برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها من المبادرات النوعية التي تسهم في تسريع وتيرة توفير السكن وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع".

ويؤكد هذا التوقيع التزام بنك البركة الإسلامي بمواصلة دوره الريادي في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته بصفته شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، كما يُعد من البنوك الرائدة والمشاركة إلى جانب بنك الإسكان في تقديم برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها في عام 2014، حيث ساهم بدور فاعل في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك مساكنهم. ويواصل البنك سجله الحافل في الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معززًا مكانته المرموقة بين المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة.

