الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مخصصة للمتقاعدين، دون اشتراط تحويل الراتب، وذلك في إطار التزام البنك بدعم مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الشمول المالي في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة النوعية لتضع بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة البنوك السعودية التي توفر خدمات تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتقاعدين، بما يعكس حرصه على تطوير منتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتيح هذه المبادرة للمتقاعدين إمكانية الحصول على تمويل بشروط ميسّرة، دون الحاجة إلى تحويل الراتب، مما يمنحهم حرية أكبر في إدارة شؤونهم المالية، ويُسهم في تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم المالي.

.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية: "نفخر بتعاوننا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم عروض تمويلية مخصصة للمتقاعدين وعلى تلبية احتياجات هذه الفئة العزيزة من المجتمع ونوكد على التزامنا الراسخ بدعم الشمول المالي بتوفير حلول مصرفية مستدامة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للعملاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يُعد بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية أول بنك إماراتي يباشر أعماله في المملكة منذ تأسيسه عام 2004. ويملك اليوم 21 فرعًا منتشرة في 10 مدن رئيسية، ويقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل: الخدمات المصرفية للأفراد، المصرفية الخاصة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المصرفية للشركات، والخدمات المالية عبر الخزينة، إضافة إلى قنواته الرقمية المتميزة مثل تطبيقENBDX ، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت businessONLINE.

و يلتزم البنك بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية.

#بياناتشركات

- انتهى -