الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك الاستثمار اليوم عن تعيين ناريندرا أولوك رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا، وهو منصب تم استحداثه مؤخراً، ويمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التحول الاستراتيجي التي يشهدها البنك، ليحتل المكانة الرائدة في مجال الحلول المالية الرقمية في دولة الإمارات.

ويأتي انضمام ناريندرا في أعقاب سلسلة من التعيينات في فريق القيادة الرئيسي في إدارات الشؤون المؤسسية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الرقمية والعمليات، وهي الخطوة التي قادت إلى تكوين فريق إداري قوي من كبار المسؤولين التنفيذيين ذوي الخبرة العالية والمسؤولين عن تنفيذ الأولويات الاستراتيجية التي حددها الرئيس التنفيذي للبنك، إدريس الرفيع.

تتماشى الخطة الموسعة لبنك الإستثمار مع هذه الأولويات الاستراتيجية، لتعزيز التركيز على البنية التحتية التكنولوجية، والأمن السيبراني، والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. سترتقي هذه التحسينات بتجربة العملاء وتعزز التميز التشغيلي، مما يضمن تصدر بنك الإستثمار لموقع الصدارة القطاع المالي.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "إن استحداث منصب قيادي تنفيذي جديد، أي منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، يمثل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء بنك الإستثمار مرنًا وتنافسيًا في المشهد المالي الحيوي ".

"يسرنا أن نرحب بناريندرا كأول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا في بنك الإستثمار. وهو سيلعب دورًا محوريًا في ضمان مستقبل عملياتنا ودمج التكنولوجيا المتقدمة في صُلب أعمالنا."

بصفته مديرًا تنفيذيًا مخضرماً في التحول التكنولوجي، يُضيف ناريندرا خبرةً قيّمةً إلى بنك الإستثمار. ويتمتع بسجل حافلٍ في تحويل الشركات إلى مؤسسات رائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات. ودوره السابق في تطوير منصة Prism E2E المبتكرة لإدارة الائتمان بالتجزئة يؤكد قدرته على الاستفادة من التكنولوجيا لإحداث تحول في العمليات التجارية.

إن بنك الإستثمار يستثمر بشكل أساسي في تحديث أنظمته المصرفية الرئيسية ودمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يُحسّن إدارة المخاطر والالتزام باللوائح والمقررات التنظيمية، مع تحسين تجربة العملاء التفاعلية. وتُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجيته الرقمية الشاملة الموسعة، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. بقيادة ناريندرا، يخطط البنك لتطوير منصاته الرقمية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، مما يُعزز موقعه الريادي في القطاع المصرفي ونهجه المستقبلي في قطاع الخدمات المالية.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الاستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار.

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