المنامة، البحرين – أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن الرابح في السحب الأول لمكافآت إثمار المخصص لأصحاب حسابات المضاربة من الشركات.

وقد عقد السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للبنك بضاحية السيف وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمراقبين الخارجيين (BDO) البحرين والمراقبين الداخليين للبنك.

وقد حصل على الجائزة، وهي عبارة عن ما نسبته 1% ربحاً إضافياً على مبلغ حساب المضاربة، شركة أموال التجارية وحضر حفل الإعلان عن الجائزة السيد أحمد المطوع، مدير في شركة أموال التجارية.

وبهذه المناسبة قال السيد المطوع: "إننا سعداء بربح هذه الجائزة غير المتوقعة. ونحن نقدر حقاً هذه اللفتة المتميزة من بنك الإثمار بإطلاق برنامج جديد لمكافئة عملائه من أصحاب الشركات. وتمثل هذه الجائزة دعماً لنا لمواصلة التقدم في تطوير أعمالنا وتشجع على الاستثمار أكثر مع بنك الإثمار".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي: "بالنيابة عن بنك الإثمار، نتقدم بخالص التهاني للسيد أحمد المطوع وجميع موظفي الشركة لربح جائزة السحب الأول في برنامج المكافآت الجديد والذي أطلقناه كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مميزة لعملائه من الشركات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار أكثر في حسابات المضاربة مع البنك والحصول على جوائز مجزية لتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق المزيد من النمو".

إن برنامج المكافآت الجديد والفريد من نوعه خاص بأصحاب حسابات المضاربة للعملاء من الشركات، حيث تتأهل الحسابات التي التي مدتها 6 أشهر فأكثر وتتضمن مبلغ 100 ألف دينار بحريني أو ما يعادل 250 ألف دولار أمريكي وأكثر للدخول في السحب للفوز بنسبة 1% أرباحاً إضافية على مبلغ حساب المضاربة. وتعقد السحوبات على مكافآت إثمار شهرياً وسيتم السحب على رابح واحد كل شهر.

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

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