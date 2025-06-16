(عمّان، الأردن ): افتتح بنك الأردن في الرابع عشر من حزيران الجاري أول فرع متنقل له، في إضافة جديدة لشبكة فروعه التي يبلغ عددها نحو 80 فرعاً موزعة في أنحاء المملكة، وذلك من أجل الوصول إلى مختلف شرائح العملاء في كافة مواقعهم؛ ورفدهم بخدماته ومنتجاته المتنوعة لتلبية احتياجاتهم المصرفية والمالية بسهولة ويسر أينما كانوا، إلى جانب زيادة وعيهم حول الخدمات المالية والمصرفية.

ويأتي هذا الفرع المتنقل في إطار استراتيجية بنك الأردن للتفرع الداخلي لتعزيز حضوره وتواجده، كما أنه يعد امتداداً لجهود البنك في التطوير والتوسع المستمر في الخدمات المصرفية ، والتي يسعى من خلالها لتعزيز مساهمته في توسيع مظلة الشمول المالي عبر حلول مبتكرة تعكس المرونة التشغيلية وتواكب التحول الرقمي.

وتنسجم هذه الخطوة من بنك الأردن مع سياسات البنك المركزي الأردني في إيصال الخدمات المالية والمصرفية إلى المناطق الأقل وفرة بهذه الخدمات، وعدم حصر الوصول إليها من خلال زيارة الفروع الثابتة.

وسيقدم بنك الأردن للعملاء من خلال فرعه المتنقل، باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الأساسية بما فيها خدمات فتح الحسابات وخدمات الإيداع والسحب وتحويل الأموال وإصدار أو تجديد أو تفعيل أو إيقاف البطاقات وطباعة كشوفات الحسابات ودفع الفواتير عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن عدة خدمات تمويلية ومصرفية متقدمة، إلى جانب الخدمات الرقمية والتوعوية.

ويتميز الفرع المتنقل لبنك الأردن بتصميمه بأسلوب يعكس رؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية عصرية ومتكاملة وسلسة، عبر التجهيزات التقنية والأجهزة الحديثة وأنظمة التشغيل التي يتضمنها والتي تتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة وموثوقية عالية.

ومن الجدير بالذكر أن فرع بنك الأردن المتنقل يعمل طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة (10:00) صباحاً وحتى (18:00) مساءً، ليجوب مختلف مناطق المملكة، ويصل بالخدمة المصرفية إلى حيث يتواجد العملاء، وبالتالي المساهمة في توسيع قاعدة المستفيدين منها ورفع مستوى الشمول المالي على مستوى المملكة.

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