في خطوة استراتيجية تعكس رؤية بنك الأردن لتعزيز حضوره الإقليمي وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، أعلن البنك عن توسّع محوري في السوق العراقية بافتتاح ثلاثة فروع جديدة تشمل فرعاً ثانياً في بغداد – حي المنصور، وفرعاً في البصرة، وآخر في محافظة أربيل، وذلك بحضور مدير عام مجموعة بنك الأردن السيد صالح حماد.

ويأتي هذا التوسّع ليشكّل شبكة ممتدة تغطي المراكز الاقتصادية الحيوية في الوسط والشمال والجنوب، وليؤكد على التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية في العراق وحرصه المستمر على توسيع نطاق خدماته المصرفية المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز النمو المستدام.

وتتمتع مجموعة بنك الأردن بمكانة راسخة كإحدى الركائز الأساسية للقطاع المصرفي في المنطقة، وتعمل برؤية واضحة ونهج متوازن يجمع بين الابتكار والمسؤولية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتواكب تطورات الأسواق. ومع توسّع شبكتها الإقليمية في الأردن وفلسطين والعراق والبحرين، وقريباً في السعودية، تواصل المجموعة دورها في تعزيز الشمول المالي، وجذب الاستثمارات النوعية، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تقدماً واستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لمجموعة بنك الأردن السيد صالح حماد بالقول: "العراق بالنسبة لنا ليس مجرد سوق، بل يمثل ركيزة محورية في مسار توسعنا الإقليمي. والتوسع الذي نعلن عنه اليوم بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في بغداد، والبصرة، وأربيل يشكّل محطة رئيسية في خططنا لتعزيز حضورنا في واحدة من أهم الأسواق العربية. نحن نعمل على بناء شبكة مصرفية متكاملة تغطي المراكز الاقتصادية الحيوية في العراق، مستندين إلى إرث مصرفي يمتد لأكثر من ستة عقود وقاعدة مالية قوية عززت مكانتنا كمجموعة إقليمية رائدة تقود التطوير والابتكار وترتقي بمعايير القطاع المالي في المنطقة."

وأضاف قائلاً: "نهجنا المدروس وخبرتنا العريقة مكّنانا من تحقيق نمو متواصل وتوسيع قاعدة عملائنا، بما يعزز دورنا في دعم التنمية الاقتصادية وتقديم حلول مصرفية متطورة تواكب تطلعات الأسواق."

واختتم تصريحه بالقول: "ومع هذا التوسع، نضع كامل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة السوق العراقية من خلال تمويل المشاريع الكبرى ودعم جهود الإعمار والتنمية، بما يسهم في ترسيخ دور العراق كمحرك اقتصادي إقليمي، وفي تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعزز النمو المستدام وتواكب تطلعات المستقبل. إن التزامنا يتجاوز افتتاح الفروع، فهو التزام بالشراكة الحقيقية في بناء مستقبل القطاع المصرفي وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة."

ويُذكر أن بنك الأردن تأسس عام 1960 وكان من أوائل البنوك الوطنية الأردنية، وتطوّر منذ ذلك الحين ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة مع خطط طموحة للتوسع في أسواق جديدة، بما يعكس مكانته المرموقة وريادته المستمرة في القطاع المصرفي.

