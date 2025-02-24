أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك إتش إس بي سي، البنك الدولي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططه لإطلاق مركزاً للتميز في العين.

وتتوافق هذه المبادرة الإستراتيجية، التي أُطلقت بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة أبوظبي لتطوير المهارات المحلية ورفع نسبة التوطين في القطاع المالي.

ومن المقرر أن يبدأ مركز التميز عمله بحلول نهاية عام 2025، إذ سيمثل محطة مركزية للأقسام الوظيفية والعمليات الرئيسية للبنك، مثل التحصيل واسترداد الديون، وخدمات العملاء، وتجربة العملاء، مع تقديم التدريب والتطوير اللازمين للمواهب الوطنية الإماراتية في مدينة العين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في العمل ضمن القطاع المالي مع الاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

ويتعاون بنك إتش إس بي سي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج " نافس" (مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية)، ضمن مبادرات إستراتيجية لدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وقال مصطفى رؤوف، رئيس قسم الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة لدى بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية مهمة بالنسبة لبنك إتش إس بي سي على المستوى العالمي، ونحن في اتش اس بي سي قد قمنا بوضع استراتيجيتنا لمواكبة خطط التحول الاقتصادي الطموحة للدولة من اجل مواكبة فرص النمو. و لا يقتصر إطلاق هذا المركز الجديد للتميز في مدينة العين على الاستثمار في البنية التحتية فحسب، بل هو استثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكين الأجيال القادمة. كما نفخر بدعم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج "نافس" لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وخلق فرص عمل نوعية في مختلف القطاعات، لا سيّما أن لهذا المركز أهمية كبيرة في تعزيز جهودنا تجاه دعم المواهب الوطنية".

وقالت السيدة موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك إتش إس بي سي لتوفير فرص عمل نوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة إذ نقدر لهم مساهمتهم ومشاركتهم في تنمية المهارات الوطنية بمنطقة العين، وصقل مهارات قادة المستقبل. تتماشى هذه المبادرة مع جهودنا لتمكين مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويأتي استمرارنا في توسيع شراكاتنا من أجل تزويد المهارات الإماراتية بالإمكانات والفرص اللازمة لدفع انتقال أبوظبي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار الذي يتميز بالمزيد من الحيوية والمرونة."

وتستهدف هذه الشراكة تسليط الضوء على التزام بنك إتش إس بي سي بتنمية وتعزيز المسيرة المهنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من العين وأبوظبي، مع تقديم نموذج عمل مرن، بما في ذلك توفير فرص العمل بدوام جزئي، وللمساعدة في دعم تطلعات كل من المواطنات والمواطنين الباحثين عن فرص العمل في القطاع المالي.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae

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