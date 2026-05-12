أبوظبي: كشف بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق جيل جديد من تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية المدعوم بقدرات ذكاء اصطناعي استثنائية ليرسي معايير جديدة للقطاع المصرفي. ويمثل التطبيق نقلة نوعية في التجربة المصرفية الرقمية من خلال توفير مساعد افتراضي تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، ليحوّل التطبيق إلى شريك مالي يبسّط المعاملات اليومية، ويتيح إنجازها بسرعة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك أبوظبي التجاري عبر تجربة متكاملة وسلسة.

تمثل خاصية المساعد الذكي المطورة بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في أسلوب التفاعل بين العملاء والبنك، حيث أصبح بإمكان العملاء الاستغناء عن القوائم والنماذج التقليدية، واختيار إجراء محادثات باستخدام أوامر صوتية أو نصية للاستعلام عن الأرصدة، وتحويل الأموال، وإدارة البطاقات والخدمات، وتتبع الأهداف، واستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية. وفي إطار التفاعل المستمر، تواصل نماذج الذكاء االصطناعي التعلم والتطور، لتقديم تجربة أكثر ديناميكية وانسجاماً مع احتياجات كل عميل.

ويتجاوز التطبيق المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية اليومية ليتيح قدرات استثمارية متقدمة توفر للعملاء رؤية شاملة ومتكاملة لمحافظهم الاستثمارية مع البنك عبر مختلف الأسواق المحلية والعالمية. وفضلاً عن هذه الرؤية الشاملة، يتيح التطبيق تنفيذ معاملات التداول الفوري على الأسهم المدرجة في سوق الولايات المتحدة الأميركية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، إضافةً إلى العملات الرقمية المشفرة.

قال محمد الجيّاش، كبير مسؤولي مجموعة العمليات المصرفية في بنك أبوظبي التجاري: "يعد الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية ضمن رؤية بنك أبوظبي التجاري للتحول الرقمي، حيث نعيد من خلاله صياغة تجربة العملاء ونعزز كفاءة أعمالنا التشغيلية. ومع توظيف التقنيات الذكية عبر قنواتنا الرقمية، نواصل الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية تواكب تطلعاتهم المختلفة مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والموثوقية. ويجسد إطلاق الجيل الجديد من تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية استكمالاً لنجاح مسيرة الابتكار في تقديم حلول رقمية متطورة ترسي معايير جديدة للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

بدوره، قال بيدرو كاردوسو، كبير مسؤولي الخدمات الرقمية في بنك أبوظبي التجاري: "يشكّل التطبيق الجديد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المصرفية الرقمية من بنك أبوظبي التجاري، فمن خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في تجربة العملاء، يرسي التطبيق الجديد معياراً جديداً في الخدمات المصرفية الذكية. وفي هذا السياق، تسهم القدرات الرقمية للتطبيق في تقديم توصيات للعملاء استناداً على تعاملاتهم المصرفية اليومية بما يواكب احتياجاتهم باستمرار كما تسهل لهم اختيار وتفعيل مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات من خلال قنوات رقمية بسهولة تامة وفي أي وقت."

ويُعد إطلاق التطبيق الجديد محطة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الأوسع للبنك، والذي تم الإعلان عنه في عام 2025، ويهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نموذج التشغيل المصرفي. ويؤكد هذا الإنجاز التزام بنك أبوظبي التجاري ببناء قدرات رقمية مستقبلية تدعم الابتكار المتواصل، وتعزز تطور تجارب العملاء، وترسّخ مكانة البنك في طليعة المؤسسات التي تقود تطور الخدمات المصرفية في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن مجموعة بنك أبوظبي التجاري

تعد مجموعة بنك أبوظبي التجاري مجموعة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها أبوظبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من أرقى الخدمات المالية والمنتجات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المصرفية لما يزيد على 2 مليون عميل، وذلك في مختلف القطاعات ومنها الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزينة والاستثمار.

تسعى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، من خلال تقديمها منتجات وحلول مصرفية رقمية مبتكرة وحائزة على جوائز عالمية مرموقة، إلى مواصلة دورها الرائد في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، بما يضمن إتاحة الخدمات للعملاء والشركاء ويلائم متطلباتهم وذلك وفق أعلى المعايير العالمية.

وتضم مجموعة بنك أبوظبي التجاري عدد من الشركات الفرعية ومنها مصرف الهلال الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية للأفراد وبنك أبوظبي التجاري – مصر الذي يوفر خدماته للعملاء من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية في كازاخستان الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية للعملاء من المؤسسات والشركات في كازاخستان ومنطقة أسيا الوسطى.

وتمتلك حكومة أبوظبي، من خلال شركة مبادلة للاستثمار عبر شركتها الفرعية المملوكة بالكامل شركة المائة وأربعة عشر للاستثمار شركة الشخص الواحد ذ.م.م نسبة 60.69% من أسهم مجموعة بنك أبوظبي التجاري، والتي يتمّ حالياً تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم بنك أبوظبي التجاري.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بنك أبوظبي التجاري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adcb.com