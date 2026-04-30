أبوظبي، أطلق بنك أبوظبي التجاري حلول مبتكرة تمكن العملاء من الحصول على موافقة مبدئية لتمويل يصل إلى 50% من قيمة العقارات السكنية قيد الإنشاء لدى أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، ما يجسد دور البنك المحوري في تمكين الأفراد والمستثمرين من تحقيق تطلعاتهم والإسهام بفاعلية في نمو السوق العقاري.

ومن خلال تمكين العملاء من تأكيد أهليتهم للحصول على التمويل منذ المراحل الأولى من تطوير المشروع، يصبح بإمكانهم التخطيط واتخاذ القرارات بشكل مدروس وبمستوى أعلى من الوضوح لشراء العقارات قيد الانشاء في مرحلة مبكرة. كما أن الموافقة المبدئية على التمويل تتمتع بصلاحية تمتد حتى 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً إلى حين موعد تسليم العقار، حيث يقدم البنك عندها الحلول لتفعيل تسهيلات التمويل بأسعار تنافسية، دعماً لعملائه في تحقيق خططهم نحو التملّك.

المزايا الرئيسية لحلول التمويل للعقارات قيد الإنشاء من بنك أبوظبي التجاري:

موافقة مبدئية على التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء

صلاحية الموافقة المبدئية تمتد إلى 12 شهراً مع إمكانية تجديدها سنوياً حتى التسليم

تمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار للعملاء المؤهلين

انتقال سلس من الموافقة المبدئية إلى الموافقة النهائية والتمويل، عند سداد 50% من قيمة العقار أو عند التسليم

إعفاء من الرسوم الإدارية*

إعفاء من رسوم تقييم العقار*

أسعار فائدة / معدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49%* سنوياً ثابتة لمدة ثلاث سنوات

متاحة لتمويل العقارات قيد الإنشاء من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات

*يسري العرض لمدة ثلاثة أشهر. تطبق الأحكام والشروط

إجراءات تقديم ميسرة

يمكن للعملاء الاستفادة من جميع حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك أبوظبي التجاري عبر إجراءات تقديم مبسّطة وسريعة:

التمويل العقاري: إرسال رسالة نصية تحمل رمز ‘ HF ’ إلى 2626

’ إلى 2626 التمويل العقاري الإسلامي: إرسال رسالة نصية تحمل رمز ‘ IHF ’ إلى 2626

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي تجسد جهود البنك نحو تعزيز تجارب العملاء بما يسهم في دعمهم باتخاذ القرارات بشكل مدروس وواضح، فضلاً عن تحقيق قيمة نوعية لهم على المدى الطويل.

