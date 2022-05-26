يمكن لحاملي بطاقات ALLالائتمانية من بنك أبو ظبي التجاري“ALL – ADCB Credit Cards” الاستفادة من عالمٍ من المزايا اللامتناهية في أكثر من 30 فندق ومنتجع تابع لمجموعة أكور في الإمارات وأكثر من 4,600 وجهة إقامة عالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أكور، مجموعة الضيافة العالمية، بطاقات ALL الائتمانية من بنك أبو ظبي التجاري في الإمارات العربية المتحدة ليمثّل هذا التعاون الجديد بين مجموعة أكور وبنك أبوظبي التجاري الرائد محطة مفصلية توفر للضيوف تجارب لا حدود لها.

تم إعداد بطاقات ائتمان فيزا الموسومة بالعلامتين التجاريتين لمنح الأعضاء امتيازات حصرية في فنادق أكور المحلية والدولية بما يضمن استمتاعهم بتجارب مميزة. سيكون بانتظار حاملي البطاقات مزايا كثيرة تشمل: ترقيات الغرف، وإمكانية الدخول إلى حوض السباحة والشاطئ، وعروض تناول الطعام المتنوعة، وأسعار الغرف المخفضة، وإمكانية الدخول إلى ملعب الجولف وصالة المطار، وغيرها من العروض المميزة.

توفر الشراكة العالمية بين مجموعة أكور وفيزا تجارب دفع محسّنة للمستخدمين من خلال بطاقة ائتمان بنك أبوظبي التجاري. كما وتفتح بطاقات ALL الائتمانية من بنك أبو ظبي التجاري الحصرية الباب إلى عالم لا متناهٍ من الامتيازات والتجارب المصممة خصيصاً للأعضاء في الإمارات العربية المتحدة لترقية بأسولب حياتهم عبر مجموعة من الفنادق الرائدة حيث يمكنهم الاستفادة من إقامتهم إلى أقصى حد.

تغطي بطاقات الائتمان من بنك أبوظبي التجاري شبكة فريدة من الفنادق التي تدعو الضيوف ليحظوا بأرقى التجارب المصحوبة بمزايا غير مسبوقة في أكثر من 30 فندقاً من فنادق أكور في الإمارات العربية المتحدة، بما فيها رافلز النخلة، فيرمونت الفجيرة، س ل س دبي، ريكسوس دبي النخلة، وغيرها الكثير. تشمل محفظة مجموعة أكور الفاخرة في الإمارات أيضاً فنادق سوفيتل، في حين تشمل فنادق البريميوم بولمان، سويس أوتيل، موڤنبيك، جراند ميركيور وغيرها. كما يمكن لحاملي البطاقات ترقّب امتيازات متنوعة في مجال السفر والترفيه من شركاء مجموعة أكور العالميين.

بطاقة ALL إنفينيت الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري (ALL – ADCB Infinite Credit Card)

سيتم ترقية حاملي بطاقة ALL إنفينيت الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري إلى فئة ALL البلاتينيوم تلقائياً، مما يتيح لهم الاستفادة من المزايا بسرعة بعد قضاء أول إقامة مؤهلة لليلة واحدة في فنادق أكور. كذلك، سيكون بانتظار حاملي البطاقات مكافأة ترحيبية قد تصل إلى 50,000 نقطة مكافأة أي ما يعادل 1000 يورو، إضافةً إلى إمكانية اكتساب ما يصل إلى ثلاث نقاط مكافأة عند إنفاق كل دولار أميركي.

المزايا الفندقية

سيتسنى للأعضاء الاستفادة من امتيازات عديدة في فنادق أكور المشاركة، إذ يحق لحاملي البطاقات الحصول على تصريح دخول غير محدود إلى الشاطئ وحوض السباحة والصالة الرياضية، إلى جانب خصم بنسبة 25% على تناول الطعام وعلاجات السبا في فنادق أكور الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، وعند مرور عام واحد على استخدام البطاقة الائتمانية، يمكن للمستخدمين قضاء ليلة واحدة مجانية في أي فندق فاخر تابع للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك فيرمونت، سوفيتل، ريكسوس وغيرها الكثير. أمّا بالنسبة إلى المسافرين الدوليين من حاملي البطاقة، فيمكنهم الاستفادة من قسيمة مأكولات تعادل قيمتها 50 يورو أو 50 دولار أميركي أثناء كل إقامة، كما ويتم منحهم رتبة ضيوف الشرف حيث يتسنى لهم ترقية الغرفة إلى الفئة التالية وتسجيل مغادرتهم حتى وقت متأخر والاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية إلى جانب وجبة فطور مجانية في كافة فنادق أكور الفاخرة في العالم.

مزايا الترفيه والسفر

يمكن للأشخاص الذين يسافرون بشكل دوري الاستفادة من إمكانية الوصول غير المحدودة إلى أكثر من 1,000 صالة مطار في شتى أنحاء العالم مع إمكانية اصطحاب ضيف إضافي. كما ويتسنى لحاملي البطاقات الحصول تلقائياً على تأمين سفر بقيمة 500,000 دولار أميركي. في حين تشمل البطاقات أربع عمليات نقل مجانية من وإلى المطار كل عام من خلال تطبيق كريم، وقسيمة غير محدودة في مقهى كاريبو حيث يمكن الحصول على كوبي قهوة بسعر واحد، وإمكانية الدخول المجانية والحصرية إلى ملاعب الجولف في ياس لينكس، والمرابع العربية، والميدان.

بطاقة ALL سيغنتشر الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري (ALL- ADCB Signature Credit Card)

سيتم ترقية حاملي بطاقة ALL سيغنتشر الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري إلى فئة ALL الذهبية تلقائياً، مما يتيح لهم الاستفادة من المزايا بسرعة بعد قضاء أول إقامة مؤهلة لليلة واحدة في فنادق أكور. كذلك، سيكون بانتظار حاملي البطاقات مكافأة ترحيبية قد تصل إلى 25,000 نقطة مكافأة أي ما يعادل 500 يورو، إضافةً إلى إمكانية اكتساب ما يصل إلى نقطتي مكافأة عند إنفاق كل دولار أميركي.

المزايا الفندقية

سيتسنى للأعضاء الاستفادة من امتيازات غير محدودة في فنادق أكور المشاركة، إذ يحق لحاملي البطاقات الحصول على خصم بنسبة 50% على رسوم الدخول إلى الشاطئ وحوض السباحة والصالة الرياضية وعلاجات السبا في فنادق أكور الفاخرة. كما يمكنهم أيضاً الاستمتاع بوجبات لذيذة في منافذ تناول الطعام المشاركة في فنادق أكور المختارة مثل لو جاردن ماتاجي وقاعة بلوثنر في رافلز النخلة وإرنست بيرجارتن في فندق 25 أورز دبي وتايكو دبي وذا ناين في سوفيتل ذا أوبليسك دبي وخصم قدره 25% في عدد لا يحصى من المنافذ الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وعند مرور عام واحد على استخدام البطاقة الائتمانية، يمكن للمستخدمين قضاء ليلة واحدة مجانية في أي فندق مميز تابع للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بولمان، سويس أوتيل، موڤنبيك والعديد من الفنادق الأخرى. أمّا بالنسبة إلى المسافرين الدوليين من حاملي البطاقة، فيمكنهم الاستفادة من قسيمة مأكولات تعادل قيمتها 50 يورو أو 50 دولار أميركي أثناء كل إقامة، كما ويتم منحهم رتبة ضيوف الشرف حيث يتسنى لهم ترقية الغرفة إلى الفئة التالية وتسجيل مغادرتهم حتى وقت متأخر والاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية في كافة فنادق أكور الفاخرة في العالم.

تعتبر بطاقة الائتمان من بنك أبوظبي التجاري بمثابة مفتاح إلى عالم من التجارب الفاخرة التي ترضي مختلف أذواق الأعضاء وتتيح لهم الوصول الحصري والشخصي إلى مختلف المرافق في أكثر 30 فندقاً تابعاً لأكور في الإمارات العربية المتحدة منها الفاخرة والبريموم وفنادق المستوى المتوسط بالتوازي مع العديد من مزايا السفر والترفيه.

ومع أكثر من 68 مليون عضو على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 700,000 عضو في الإمارات العربية المتحدة، يعدّ برنامج الولاء الفندقي لنمط الحياة الشامل من مجموعة أكور أحد أشهر برامج المكافآت في المنطقة.

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