أبوظبي، نظّم بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً على مستوى العالم، فعالية افتراضية بعنوان تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي ، بالتعاون مع شركة "بريسايت" وبدعم من "مايكروسوفت".

وجمعت هذه المبادرة مشاركين من البنك ومؤسسات أخرى، لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه سير العمل في مختلف قطاعات البنك.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الاستراتيجية الشاملة لبنك أبوظبي الأول لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدّمة في مختلف عملياته. وشارك في الفعالية التي استمرّت ليوم واحد، مجموعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب خبراء تقنيين، وشركاء تكنولوجيا عالميين، للعمل على إيجاد حلول لتحدّيات محددة مسبقاً، وتطوير حلول عملية قابلة للتوسع.وتمّ تشكيل لجنة تقييم مشتركة تضمّ ممثلين عن جميع الجهات المشاركة لتقييم النتائج النهائية.

وشاركت في الفعالية أربع فرق متعدّدة التخصّصات، ضمّت ممثلين عن قطاعات الأعمال والتكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول، وخبراء من "مايكروسوفت" و"بريسايت"، عملوا على مدار اليوم لتصميم وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. واختُتم البرنامج بعروض تقديمية أمام لجنة التقييم، حيث جرى تقييم الأفكار بناءً على أثرها المحتمل، وقابليتها للتنفيذ، ومدى توافقها مع أولويات العمل.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في استراتيجية بنك أبوظبي الأول، ومحركاً رئيسياً لتحولّه إلى مؤسسة قائمة على البيانات. ويركّز البنك على توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع أقسامه بشكل منهجي ومسؤول، مع إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام التي تعزّز جودة اتخاذ القرار، وترفع الكفاءة، وتُحسّن تجربة العملاء. وتعكس هذه الفعالية التزام البنك بالانتقال من المبادرات التجريبية إلى تحقيق أثر ملموس، من خلال تسريع تطوير حلول عملية جاهزة للتطبيق.

ومن خلال تعاونه مع شركاء مثل "بريسايت"، يواصل البنك تعزيز طموحه في تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعماله، وترسيخ ريادته في مجال الابتكار على المستوى الإقليمي. وتجسّد هذه الفعالية تركيز بنك أبوظبي الأول المستمر على تعزيز الابتكار من خلال التعاون العملي، بما يتيح تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها، ويدعم الكفاءة التشغيلية، ويعزّز جودة اتخاذ القرار، ويحقق نتائج أفضل للعملاء.

ومن المتوقع أن تسهم المفاهيم التي تمّ تطويرها خلال هذه الفعالية في توجيه المبادرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مستوى البنك، ما يدعم أجندته للتحول الرقمي على المدى الطويل، ويرسّخ مكانته كجهة رائدة في الابتكار المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

