أبوظبي- أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%. ويُعزّز هذا الإصدار قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.

وتمّ تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي يتراوح بين 6.375% – 6.500%. ويشكّل ذلك أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، ما يؤكّد القوّة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً وملفتاً من المستثمرين، مسجّلاً طلباً عالمياً عالي المستوى، ومتنوّعاً؛ يشمل أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وآسيا.

وقد تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، ومسجّلةً أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى، وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة أولى في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وتعليقاً على ذلك، قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يعكس نجاح إصدار سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وبعائد يبلغ 5.875%، القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً. ويؤكّد سجل الطلبات القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية ائتماننا لدى المستثمرين العالميين. كما يجسّد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، وأسواق رأس المال".

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

