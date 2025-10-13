القاهرة – في إطار تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "نون للمدفوعات" التابعة لـــــ "نون". وتأتي هذه الخطوة عقب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري للعمل مع شركة نون للمدفوعات كمقدم لخدمات الدفع (PSP). وتهدف الشراكة إلى تطوير خدمات الدفع الرقمية وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للتجارة الإلكترونية، بما يعكس أهمية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للدفع الرقمي.

وفي هذا السياق، صرحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: "تعكس شراكتنا مع "نون للمدفوعات"، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزام البنك بتوفير خدمات دفع رقمية متطورة.كما تؤكد هذه الشراكة على المكانة الريادية للبنك كأحد أبرز البنوك في القطاع المصرفي الإقليمي. وتمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية نحو تطوير حلول قوية للدفع الرقمي تدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر."

وأضاف شميس فخري، رئيس الابتكار وقبول المدفوعات الالكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر:"تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للنمو في مجال المدفوعات الرقمية. ونسعى من خلالها إلى توفير حلول متكاملة وفعّالة تُمكّن عملاءنا من الوصول إلى المنتجات والخدمات وإتمام مدفوعاتهم بسهولة ويسر. كما يواصل البنك خططه الطموحة لإطلاق منتجات جديدة لقبول المدفوعات في المستقبل القريب، بما يساهم في تزويد عملائنا بأحدث حلول الدفع لدعم أعمالهم وتعزيز نموها."

ومن جانبه، صرح موسم جاديا، المدير التنفيذي لـ"نون للمدفوعات": "نفتخر بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول – مصر لبناء شراكة حقيقية والعمل جنبًا إلى جنب من أجل دعم مستقبل المدفوعات الرقمية في السوق المصري. ونؤكد التزامنا بتقديم تقنيات متطورة وحلول مرنة تمكّن التجار من الارتقاء بتجربة عملائهم وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر."

وأضاف مصطفى ماهر، المدير الإقليمي لشركة "نون للمدفوعات": "تُعد مصر أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية، بفضل انتشارنا الواسع ووصولنا إلى قاعدة عملاء كبيرة. ومن خلال هذه الشراكة، نخطو خطوة مهمة نحو تمكين التجار المحليين وبناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التحول إلى اقتصاد رقمي شامل."

تعزز هذه الشراكة مستقبل المدفوعات الرقمية المبتكرة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام الشركات والتجار المحليين. كما تتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومع أجندة الشمول المالي الوطنية، بما يعكس التزام بنك أبوظبي الأول مصر بتعزيز منظومة مدفوعات آمنة وفعّالة ومبتكرة.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

عن نون للمدفوعات:

نون للمدفوعات هي منصة رائدة للمدفوعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تقدم مجموعة متكاملة من حلول الدفع الرقمي للشركات والمستهلكين. ملتزمة بالابتكار والأمان، حيث توفر تجربة دفع سلسة وموثوقة.

نون للمدفوعات: pr@noon.com

