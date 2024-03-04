القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح أحدث فروعه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية. يأتي افتتاح الفرع الجديد، وهو الخامس والستون لـلبنك، ليؤكد على التزامه بتعزيز شبكة الفروع وتحقيق التوسع الجغرافي كجزء من استراتيجيته المتواصلة لتعزيز التواجد المحلي وتقديم حلول مبتكرة ذات صلة بالمجتمع المحلي.

يتميز الفرع الجديد بموقع استراتيجي في قلب مدينة بنها، حيث تعتبر المدينة نقطة محورية على خريطة النقل في مصر، حيث تقع على تقاطع رئيسي للسكك الحديدية المتجهة شمالاً من القاهرة، وتستضيف عددًا كبيرًا من السكان. لذا تعكس هذه الخطوة التوسعية لبنك أبوظبي الأول مصر لتعزز دور البنك كشريك موثوق به في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "يأتي افتتاح الفرع الجديد لبنك أبو ظبي الأول مصر في مدينة بنها ليبرهن على التزامنا بتنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي والتي تهدف إلى التوسع في مختلف المحافظات. ونسعى من خلال الفرع الجديد إلى تعزيز تواجدنا في محافظة القليوبية عبر تقديم مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصرفية، انطلاقاً من حرص البنك على توفير كافة الخدمات بأعلى وأفضل جودة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصري تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائنا من الأفراد والشركات."

يعتبر افتتاح الفرع الجديد في بنها كخطوة استراتيجية هامة لبنك أبوظبي الأول مصر. كما تأتي تلك الخطوة ضمن الخطط التوسعية لإتاحة الخدمات المصرفية المتكاملة في المحافظات.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 65 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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