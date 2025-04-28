القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرع جديد له داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس، في خطوة تعكس شراكته المستمرة مع أحد أبرز الكيانات الرياضية والاجتماعية في مصر، وذلك ضمن خطته التوسعية لتعزيز شبكة فروعه وتقديم خدماته المصرفية لشريحة أوسع من العملاء في مناطق حيوية واستراتيجية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعًا على مستوى الجمهورية.

يمثل فرع النادي الأهلي إضافة نوعية لشبكة البنك، إذ يخدم منطقة سكنية مزدهرة وسكانها، إلى جانب أكثر من 400,000 عضو من أعضاء النادي، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الوصول لعملائه، سواء من الأفراد أو من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات العملاء.

وفي تعليق له، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "يمثل افتتاح فرعنا الجديد داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس خطوة جديدة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع هذا الصرح الرياضي والاجتماعي الكبير. فمنذ توقيع اتفاقية الرعاية في 2022، والتي جعلت من بنك أبوظبي الأول مصر الراعي المصرفي الرسمي للنادي، نسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة الأعضاء، وتدعم تواجدنا داخل المجتمعات الحيوية التي نخدمها، وتؤكد رؤيتنا في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتسم بالابتكار وسهولة الوصول."

يعكس هذا التوسع التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية متكاملة ضمن بيئات متطورة وحيوية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ويعزز من كفاءة تجربة العملاء. كما تمثل هذه الخطوة تعاوناً مع أحد أبرز الصروح الرياضية والاجتماعية في مصر، في إطار توجه البنك نحو بناء شراكات فاعلة تدعم حضوره المؤسسي والمجتمعي.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًاً لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات