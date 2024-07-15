أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أقوى المؤسسات المالية في المنطقة، عن تحقيقه إنجازاً بارزاً بحصوله على لقب "المؤسسة الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، وإدراجه ضمن قائمة "أكثر 500 شركة مستدامة في العالم" من قبل مجلة تايم الأمريكية بالتعاون مع منصة "ستاتيستا".

ويُعد بنك أبوظبي الأول المؤسسة الأعلى تصنيفاً من الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تمّ إدراجها في القائمة الافتتاحية لمجلة تايم لأكثر 500 شركة استدامة في العالم. كما أنه المؤسسة الوحيدة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا التي حققت هذا التقدير المتميز.

ويعمل برنامج تصنيف الشركات الأكثر استدامة في العالم لعام 2024، الذي تم تطويره بالتعاون مع منصة "ستاتيستا"، على تقييم أكثر من 5000 شركة من أكثر من 30 دولة باستخدام منهجية تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالاستدامة. وتضمنت هذه المؤشرات مستوى الامتثال لمعايير إعداد التقارير الدولية، ومعدلات الانبعاثات الكربونية، والالتزام بالأهداف والمبادرات البيئية والاجتماعية. وقد شملت قائمة أفضل 500 شركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والإنتاج الصناعي وصولاً إلى الأغذية والمشروبات، ما يعكس تنوع الجهود العالمية الرامية لتحقيق الاستدامة.

وشددت منهجية التقييم أيضاً على الشركات التي تقدم التزامات علنية وقابلة للتتبع تجاه الاستدامة، وتركز بشكل خاص على متابعة المبادرات المتنوعة، بما في ذلك المتعلقة بانبعاثات النطاقين الأول والثاني، واستهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "باعتبارنا أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نُدرك الدور الحيوي الذي على المؤسسات المالية أن تقوم به لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمنطقتنا والعالم. ويعكس تصنيف بنك أبوظبي الأول من قبل مجلة تايم التزامنا الراسخ بمبادئ الاستدامة، ويُبرز التأثير الكبير الذي يمكن أنه تُحدثه صناعة الخدمات المالية والمصرفية ومنطقتنا في هذا المجال".

وأضافت: "نستمد في بنك أبوظبي الأول التزامنا العميق بالاستدامة من قيادتنا الرشيدة التي تضع نهج الاستدامة في صميم استراتيجياتها وأهدافها، وتقدم نموذجاً يُحتذى به في العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم. نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لترسيخ مكانتنا الرائدة، مجسدين هذا الالتزام كعلامة بارزة ونهج مستدام في كافة عملياتنا وأنشطتنا المصرفية".

ويجسد إدراج بنك أبوظبي الأول في هذه القائمة مدى كفاءة وتفوق استراتيجيته الشاملة للتنمية المستدامة، ويعزز مكانته كمؤسسة إقليمية رائدة في مجال التمويل المستدام والعمل المناخي. وفي ديسمبر 2023، أعلن بنك أبوظبي الأول عن خطته الطموحة لتوجيه واستثمار وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى أكثر من 500 مليار درهم إماراتي (136 مليار دولار أمريكي) لدعم مشاريع الاستدامة، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ما يمثل زيادة نصف قيمة التعهد التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات على هامش مؤتمر الأطراف COP28 والتي تبلغ تريليون درهم.

كما عزز بنك أبوظبي الأول جهوده الاستراتيجية لمواجهة التغير المناخي من خلال تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية الممولة للشركات في قطاعات حيوية مثل الزراعة، وصناعة الألمنيوم، وصناعة الإسمنت، والعقارات التجارية، بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. كذلك يتميز بنك أبوظبي الأول بتصنيفات متقدمة في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يعزز من مكانته البارزة في أسواق الكربون وسوق السندات الخضراء والسندات الاجتماعية.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يعتبر بنك أبوظبي الأول، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم. يبلغ إجمالي موجودات البنك أكثر من 1.2 تريليون درهم إماراتي (336 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2024. إضافة إلى كونه أكبر بنك في دولة الإمارات، وثاني أكبر بنك في منطقة الخليج، يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويقدم خدماته للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية، الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة، والأسواق العالمية، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويحظى بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الاستدامة، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيفه بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعتبر الأفضل أداءً في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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