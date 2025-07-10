كشفت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين عن استراتيجيتها للعامين 2025-2026، والتي تتضمن إطلاق العديد من المزايا والحلول الحصرية.

تتضمن تلك المبادرات إطلاق خدمات دفع وميزات جديدة بهدف تعزيز تجربة المستخدم، حلول مخصصة لمدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين التوافق التشغيلي عبر الحدود للمدفوعات الفورية بالشراكة مع العديد من الدول الإقليمية والمجاورة..

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز النمو المؤسسي للشركة من خلال تكثيف الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الربح من البيانات، إلى جانب التركيز على التوسع في الأسواق العالمية وذلك من خلال تقديم خدمات "بنفت" في مجموعة من الدول الأخرى، بما يرسّخ مكانتها كمساهم رئيسي في دعم التحول الرقمي ضمن مشهد الخدمات المالية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت": "نفخر بالإعلان عن استراتيجية "بنفت" الجديدة لعامي 2025-2026 والتي تجسّد دور الشركة الرائد في تشكيل المشهد المالي الرقمي في البحرين والمنطقة، من خلال تقديم حلول دفع آمنة وفعّالة، وتنمية محفظة شراكاتنا المثمرة، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتمكين المجتمع غير النقدي، والمساهمة في تطوير المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح الأفراد والمؤسسات".

وقد أعلنت السيدة شفق الكوهجي، مدير عام مساعد لخدمات الدفع في "بنفت"، الاستراتيجية الجديدة للشركة خلال مشاركتها في منتدى "آفاق الخدمات المالية"، الذي نظمه مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وخلال المنتدى، استعرضت الكوهجي ملامح استراتيجية "بنفت"، حيث سلطت الضوء على التطورات النوعية التي تساهم في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، كما استعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، وعلى رأسها الارتفاع الملحوظ في معدل معاملات الدفع الفوري، والذي بلغ 23 عملية لكل فرد شهريًا في عام 2024.

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