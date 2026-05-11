أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق ميزة التحويل المجدول الجديدة (Scheduled Transfers) عبر تطبيق "بنفت بي"، وذلك بتوجيه من مصرف البحرين المركزي، في خطوة جديدة تعكس مواصلة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تبسيط إدارة التحويلات المالية اليومية للمستخدمين.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية جدولة التحويلات المالية بشكل مسبق من خلال خدمتي "فوري" و"فوري+"، بما يوفّر تجربة أكثر سهولة وكفاءة دون الحاجة إلى تنفيذ العمليات يدوياً في كل مرة. ويمكن للمستخدمين تحديد مواعيد التحويل وفق فترات زمنية مرنة تشمل التحويل اليومي، أو الأسبوعي أو نصف شهري أو الشهري، وذلك إلى نفس المستفيد سواء عبر رقم الهاتف المحمول أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

كما تتيح الميزة خيار إعداد تذكيرات دورية بدلاً من التنفيذ التلقائي، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية وفق تفضيلاتهم الشخصية، ويعزز قدرتهم على التخطيط المالي بطريقة أكثر دقة وتنظيماً.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد المهري، مدير عام مساعد تطوير الأعمال في "بنفت"، قائلا: "تمثّل ميزة التحويل المجدول إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها بنفت، إذ تمنح المستخدمين قدرة أكبر على إدارة تحويلاتهم المالية المتكررة بمرونة وسهولة، سواء من خلال تنفيذها تلقائياً وفق جدول زمني محدد أو عبر تذكيرات دورية. وتأتي هذه الميزة لتلبية احتياجات المستخدمين في تنظيم التزاماتهم المالية اليومية بكفاءة أعلى، مع توفير الوقت والجهد، وتعزيز تجربة دفع أكثر سلاسة وموثوقية عبر الخدمات المالية الرقمية."

وأضاف المهري: "تأتي هذه المبادرة امتداداً لمسيرة "بنفت" في تطوير حلول دفع رقمية أكثر تطوراً وسلاسة، ترتكز على الأمان والكفاءة وتستجيب للاحتياجات المتغيرة للأفراد والمؤسسات. كما تسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وفعالية، بما ينسجم مع توجيهات مصرف البحرين المركزي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ المكانة التي تحظى بها المملكة كمركز رائد للابتكار والتميز المالي."

