أعلنت بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق ميزة جديدة عبر تطبيق "بنفت بي" تتيح للتجار إمكانية إضافة الحسابات التجارية وإدارتها بكل سهولة وسلاسة وذلك تنفيذاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

وتمثل هذه الميزة إضافة نوعية لدعم أصحاب السجلات التجارية الفردية، حيث تمكّنهم من استقبال مدفوعات العملاء مباشرة من خلال خدمات فوري+ وفوري باستخدام رقم الهاتف الجوال، دون الحاجة إلى أرقام الحسابات البنكية أو أرقام الآيبان.بالاضافة الى تمكين أصحاب حسابات السجلات الفردية من الدفع مباشرة من خلال خدمات فوري+ وفوري عبر التطبيق.

ومن خلال تطبيق "بنفت بي"، أصبح بإمكان التجار ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة متابعة جميع العمليات التجارية وإدارتها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جوالات الموظفين لاستقبال الإشعارات الفورية عند تنفيذ أي معاملة مالية. وتتوفر هذه الخدمات مجانًا لأصحاب الأعمال عند تفعيل حساباتهم التجارية عبر التطبيق.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والخدمات لشركة "بنفت": " نحن نلتزم بتمكين التجار وأصحاب الأعمال عبر تقديم حلول رقمية متطورة تسهم في تعزيز الثقة وتبسيط عمليات الدفع. وتوفر الميزة الجديدة للحسابات التجارية على تطبيق بنفت بي إمكانية فصل العمليات المالية وإدارتها بكفاءة أعلى، مع ضمان تجربة دفع سلسة ومتكاملة للعملاء، وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين."

وأضاف قائلاً: "تواصل "بنفت" جهودها في طرح العديد من المزايا والخدمات الجديدة ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة المدفوعات في المملكة، مع الحرص على تعزيز الشراكة الوثيقة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفير حلول تسهم في دعم قطاع الأعمال وخدمة المجتمع البحريني بكافة فئاته."

