شاركت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، في النسخة العاشرة من مؤتمر جودة الحياة الوظيفية، الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة" بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والمتخصصين من مملكة البحرين ودول الخليج وعدة دول حول العالم.

وتأتي مشاركة "بنفت" في الحدث الذي يُعد الأبرز على مستوى المنطقة في مجال تطوير بيئات العمل وتعزيز الرفاه الوظيفي، كجزء من التزامها بدعم المبادرات والمؤتمرات الهادفة إلى تطوير ورفع مستوى الرفاه الوظيفي في القطاع الخاص، خاصةً وأن المؤتمر ينعقد في وقت تتجه فيه المؤسسات العالمية نحو إعادة صياغة أولوياتها، بحيث لا تقتصر على الأداء والربحية، بل تمتد إلى خلق بيئة عمل داعمة للصحة النفسية والرفاه الشامل، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء، ومعدلات الإنتاجية، ومستويات الإبداع.

كما شارك رئيس قسم التسويق الرقمي والإعلام الإلكتروني في "بنفت" السيد عادل الكوهجي في جلسة حوارية أقيمت خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان "تجارب وقصص نجاح"، استعرض خلالها النموذج الرائد الذي تتبناه "بنفت" في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية لموظفيها، وتطبيق سياسات العمل المرنة التي تواكب أفضل المعايير العالمية في مجال الموارد البشرية وتعزز إنتاجية الموظفين.

وسلّط الكوهجي الضوء على حزمة البرامج والمبادرات المبتكرة التي تنفذها "بنفت" لتعزيز جودة الحياة الوظيفية لموظفيها وتهيئة بيئة عمل مناسبة تحفز الموظفين على العطاء وتعزز أدائهم في مختلف الأقسام بالشركة، وجهودها المستمرة في ترسيخ ثقافة تنظيمية تعزز الرفاه الوظيفي والابتكار المؤسسي، وممارساتها التي تعد نموذجاً يُحتذى به في خلق بيئة عمل تلبي احتياجات الموظفين، فضلاً عن برامج التطوير المهني التي تعزز النمو الوظيفي لدى فريق العمل وتسرّع صعودهم على السلم الوظيفي.

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