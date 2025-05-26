شاركت حنان عبدالله حسن، مدير أول العلاقات العامة والاتصال في شركة "بنفت" ونائب رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، في مؤتمر العلاقات العامة والدبلوماسية الذي أقيم في فندق جميرا بالكويت، حيث قدمت عرضاً بعنوان "دبلوماسية العلاقات العامة في دعم تحقيق الرؤى الوطنية - البحرين أنموذجاً"، سلطت خلاله الضوء على الدور الذي يقوم به القطاع المالي في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره أكثر القطاعات نمواً في البحرين وتوظيفاً للكوادر الوطنية ومساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق العرض إلى البحرين كوجهة بارزة للتبني الناجح للتحول الرقمي في القطاع المالي، وحرص المؤسسات المالية على تعزيز الابتكار وتوفير خدمات أكثر فعالية وسهولة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وتسهيل عمليات الدفع والتحويل، وتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة عبر الإنترنت والجوال بشكل مبتكر، مما يحسّن التجربة المصرفية للمستخدمين.

واستعرضت حنان عبدالله حسن تجربة "بنفت" كنموذج ناجح لشركات التكنولوجيا المالية التي تواكب التوجهات الاستراتيجية للخطط الوطنية وتعمل برؤية مستقبلية نافذة على تطوير الحلول الرقمية باستمرار، مشيرةً إلى دورها في دعم رحلة التحول الرقمي والشمول المالي لمملكة البحرين، من خلال ما تقدمه من حلول وخدمات نوعية تعد نموذجاً عالمياًُ للابتكار في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

وأشارت إلى أهمية القطاع المالي المتقدم في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها البحرين، في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بنية تحتية متطورة وأنظمة مصرفية مرنة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمنطقة ويجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية خاصةً في مجال التكنولوجيا المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات