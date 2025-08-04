حصلت شركة "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، على شهادتي الأيزو ISO 15489-1:2016في "إدارة المعلومات والوثائق – إدارة السجلات"، و ISO 16175-1:2020 في "إدارة المعلومات والوثائق - متطلبات العمليات والوظائف لبرامج إدارة السجلات"، لتصبح بذلك أول شركة تحقق هذا الإنجاز على مستوى الخليج.

وتعد شهادة الآيزو في "إدارة السجلات" معياراً عالمياً رائداً في مجال إدارة السجلات والوثائق، وهي تحدد الإطار الأمثل لإدارة السجلات بكفاءة وفعالية طوال فترة دورتها، حيث خضعت "بنفت" لعملية تدقيق صارمة من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) للتأكد من التزام نظامها للشيكات الإلكترونية بأعلى معايير إدارة السجلات من حيث التنظيم والتخزين والاسترجاع والتخلص الآمن.

أما شهادة الآيزو في "متطلبات العمليات والوظائف لبرامج إدارة السجلات" فهي معيار عالمي متخصص في تقييم أنظمة إدارة السجلات الرقمية، وللحصول على هذه الشهادة المرموقة اجتازت "بنفت" تقييماً شاملاً لنظامها الرقمي الخاص بخدمة الشيك الإلكتروني، إذ تم التحقق من توافق النظام مع معايير الموثوقية والأمان والكفاءة الوظيفية، مما يضمن إدارة رقمية متكاملة وآمنة ومنهجية لسجلات العملاء وبما يدعم الأهداف التشغيلية والأرشيفية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" قائلاً: "نفخر بتحقيق هذه السابقة الخليجية بحصولنا على هاتين الشهادتين المرموقتين، تتويجاً لرحلة طويلة من الالتزام بمعايير الجودة العالمية وممارسات الأمن الرقمي والابتكار في جميع خدماتنا ومنتجاتنا في مجال التكنولوجيا المالية، كما أن هذا الإنجاز يقف كشاهدٍ ليس على مكانتنا الرائدة في القطاع فقط، بل أيضاً على حرص "بنفت" الراسخ على الامتثال لأعلى متطلبات الأمان والموثوقية مما ينعكس إيجاباً على تجربة عملائنا وشركائنا".

وأضاف: "في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الرقمنة، فإن التزامنا بمعايير الآيزو الدولية في خدمات الشيكات الإلكترونية يُترجم رؤيتنا لبناء بنية تحتية رقمية آمنة في مجال الخدمات المالية قادرة على مواكبة المستقبل، خاصةً وأن نظام الشيك الإلكتروني الخاص بـ "بنفت" أصبح اليوم نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لفريق عمل "بنفت" الإداري والتنفيذي وجميع موظفي ومنتسبي الشركة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز بفضل تفانيهم وعملهم الدؤوب، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز سيواصل تأكيد مكانتنا كشريك موثوق به لعملائنا الأفراد والشركات على حدٍ سواء".

-انتهى-

#بياناتشركات