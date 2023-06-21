أقامت شركة بلو فورست الإماراتية، المتخصصة في إعادة تحريج أشجار المانغروف شراكة استراتيجية مع شركة الحياد الصفري الرائدة في مجال الغابات وتشجير المدن في المملكة العربية السعودية، تهدف الشراكة إلى ترميم ما لا يقل عن 5000 هكتار من غابات المانغروف في المملكة، مؤكدين بذلك على التزامهم بالمحافظة على البيئة واستدامتها. وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر بلو فورست بمركز دبي المالي العالمي.

يهدف التعاون بين شركتي بلو فورست و الحياد الصفري إلى إطلاق مبادرات تشجير وإحياء أشجار المانغروف خلال السنوات الثلاث المقبلة، وغرس ما يقارب 50 مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ترتكز الشراكة على دعم الأهداف العالمية للمناخ من خلال زيادة ملموسة في عزل الكربون مع تسريع الاستخدام المستدام لغابات المانغروف في المملكة، كما ستتمكن الشركات السعودية من معادلة انبعاثات الكربون الخاصة بها مما قد يمكنها من حصد الإيرادات من خلال أرصدة الكربون الأزرق.

عبّر فاهيد فتوهي، الرئيس التنفيذي ومؤسس بلو فورست: "يسرنا في بلو فورست التعاون مع شركة الحياد الصفري سنقدم في هذه الشراكة خبرتنا في إعادة تشجير غابات المانغروف وحساب الكربون". وأضاف: "معًا، سنقود مشاريع فعالة ومؤثرة، لحماية غابات المانغروف في المملكة والاستثمار في مستقبل أخضر."

من جهته عبر الشريك المؤسس الدكتور محمد الشيخ بأن الشراكة مع شركة بلو فورست سوف تكون إضافة للمشاريع المستقبلية في المملكة خصوصاً في زراعة أشجار المانجروف و التي تتميز بدرجة إمتصاص الانبعاثات الكربونية ولذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان " السعودية الخضراء " و " الشرق الأوسط الأخضر " لزراعة 10 مليار شجرة و خفض ما يعادل 278 الف طن من الكربون.

"تعتبر مبادرة السعودية الخضراء ومبادرات الشرق الأوسط الأخضر خطوات جريئة وطموحة ستضع المنطقة في طليعة العمل المناخي. ويتحقق ذلك باشتراك جميع القطاعات في عمل متناغم".

سيقوم الشركاء بتصميم وتنفيذ مشاريع تساهم في مبادرات المناخ العالمي وتتوافق مع السياسات الوطنية للمملكة العربية السعودية. من ناحية ستقدم بلو فورست الخدمات الفنية من ضمنها رسم خرائط GIS وتقييمات المَواطِن، والإشراف على مشروع محاسبة تعويض الكربون مع جهات تقييم خارجية. ومن ناحية أخرى ستقود شركة الحياد الصفري أنشطة الإنشاء والتفاوض التجاري للمشاريع المختلفة.

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للاستفسارات الإعلامية أو لترتيب مقابلة مع بلو فورست، يرجى التواصل مع آنا صادغبور

(anna@blueforest.co)

للاستفسارات الإعلامية أو لترتيب مقابلة مع الحياد الصفري يرجى التواصل مع محمد الشيخ

(Alshaikh@nabatik.com)

بلو فورست شركة تطوير مشاريع مقرها الإمارات العربية المتحدة، متخصصة في إعادة تشجير أشجار المانغروف. تهدف بلو فورست إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ مشاريع طويلة الأجل لإحياء غابات المانغروف. تقوم الشركة حاليًا بتطوير مشاريع المانغروف في 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. يتم تمويل مشاريع "الكربون الأزرق" من خلال اعتمادات الكربون. للمزيد من المعلومات، زوروا www.blueforest.co

نباتك شركة تقنية مناخية رائدة في مجال الحلول القائمة على الطبيعة واستعادة النظام البيئي لمكافحة تغير المناخ وتعويض انبعاثات الكربون. طورت نباتك الحلول التي تمكن الأفراد والشركات على حد سواء من زراعة الأشجار بطريقة سهلة ومستدامة. تقوم شركة نباتك حاليًا بزراعة الأشجار على نطاق واسع بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.