المنامة، البحرين: أعلنت "بلو فايف كابيتال" اليوم عن استحواذ "ممتلكات القابضة" البحرينية وهي صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، على حصة فيها، مما يؤكد التزام "ممتلكات" بدعم الشركات المالية الناشئة.

ويأتي استحواذ "ممتلكات" على هذه الحصة في أعقاب نجاح "بلو فايف كابيتال" في استكمال مجموعة المساهمين المؤسسين، لتنضم بذلك إلى 25 مستثمراً بارزاً من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم يدعمون الشركة. ويوفر هذا الاستثمار الأخير لشركة "بلو فايف" دعماً مؤسسياً طويل الأمد ويعزز جهودها المتواصلة للتوسع على الصعيد الدولي.

وكانت "بلو فايف كابيتال" تأسست في عام 2024، وحققت نمواً سريعاً لتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 2.6 مليار دولار، حيث تعمل الشركة انطلاقاً من مكتبها الرئيس في المنامة، بالإضافة إلى مراكز عالمية رئيسة أخرى بما فيها لندن وأبو ظبي وبكين. وكانت الشركة قد تأسست على يد خبير الاستثمار في الأسهم الخاصة حازم بن قاسم، ويرأسها الشيخ محمد عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التقاعد الوطني في البحرين.

وتعليقاً على هذا الحدث قال الشيخ محمد عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "بلو فايف كابيتال": ”يمثّل انضمام "ممتلكات" إلى قائمة المساهمين الرئيسين في شركتنا علامة فارقة وتعبيراً قوياً عن الثقة في رؤيتنا وقدراتنا، كما تساعد هذه الشراكة في توفير الاستقرار والمصداقية في وقت نحث فيه الخطى للتوسع على المستوى العالمي، مع المحافظة على جذورنا القوية في المشهد المالي الحيوي الذي تنعم به البحرين".

نبذة عن"بلو فايف كابيتال"

"بلو فايف كابيتال" هي منصة استثمارية عالمية تمتلك اليوم 2.6 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتمتلك مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج في أجزاء من صناعة الخدمات المالية وتحديداً في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

تأسست "بلو فايف كابيتال" في أواخر عام 2024 ويقودها حازم بن قاسم، أحد أعرق الشخصيات المرموقة في عالم الأسهم الخاصة العالمية.

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نبذة عن "ممتلكات"

تأسست "ممتلكات" في عام 2006 بموجب مرسوم ملكي، وهي صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين. تدير "ممتلكات" محفظة عالمية متنوعة من الأصول غير المرتبطة بقطاع النفط والغاز وتشمل الاستثمارات الاستراتيجية وإدارة الأصول العالمية والاستثمارات ذات التأثير المحلي الإيجابي والممتلكات الحكومية. ويركز الصندوق على تحقيق القيمة على المدى البعيد لصالح البحرين من خلال استراتيجيات استثمارية تعاونية ومستدامة.

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