​​​​​​سيركز مكتب عُمان على توفير الاستشارات الاستثمارية وجمع رأس المال وبناء الشراكات الاستراتيجية العابرة للحدود، انسجاماً مع أهداف رؤية عُمان 2040

تُعتبر صناديق الاستثمار السيادية العمانية من المساهمين المؤسسين لشركة "بلو فايف" ( BlueFive )

) تعمل "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) حالياً انطلاقاً من فروعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والصين، بقيادة فريق مؤلف من 45 مديراً تنفيذياً.

أعلنت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، منصة الحلول الاستثمارية العالمية المنبثقة عن دول مجلس التعاون الخليجي، عن إنشاء كيانها القانوني في سلطنة عمان، تحت إسم "بلو فايف كابيتال مجان" ش.م.م. (BlueFive Capital Majan SPC)، في خطوة تعكس التزام الشركة طويل الأمد تجاه السلطنة ودورها المتنامي ضمن المنظومة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. يمثّل هذا التطور حجر الأساس لافتتاح مكتب "بلو فايف" (BlueFive) في مسقط، ويؤكد حرص الشركة على دعم جهود السلطنة وأجندتها للتنويع الاقتصادي وتفعيل دور أسواق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني. هذا وتعدّ صناديق الاستثمار السيادية العُمانية من المساهمين المؤسسين لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital).

سيتولى أشيش ميهتا، أحد المدراء في شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، قيادة المكتب الجديد للشركة في مسقط. وبفضل خبرته الواسعة في مجال الاستثمار في الأسواق العالمية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيتولى ميهتا الإشراف على إدارة العمليات في سلطنة عمان، مع التركيز على بناء شراكات قوية مع الشركات المحلية والمكاتب العائلية والمستثمرين الدوليين.

مسترشدة بأهداف "رؤية عُمان 2040"، تبرز سلطنة عُمان كواحدة من الاقتصادات الخليجية الواعدة والأكثر استشرافاً للمستقبل، بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة وموقعها الاستراتيجي ورؤيتها الجريئة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يجعلها بيئة جذابة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى تحقيق قيمة تنافسية طويلة الأجل. ويعدّ افتتاح مكتب "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) الجديد دليلاً راسخاً على ثقة الشركة في مستقبل الاقتصاد العُماني والتزامها بالمساهمة بشكل فعال في تحفيز هذا النمو.

هذا وسيعمل مكتب الشركة في مسقط بمثابة مركز إقليمي للاستشارات الاستثمارية، وجمع رأس المال، وبناء الشراكات الاستراتيجية العابرة للحدود، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في "رؤية عُمان 2040"، بما في ذلك تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز الابتكار المالي. وستنصبّ الجهود الأولية على إشراك أصحاب المصلحة المحليين، فضلاً عن تعريف المستثمرين العالميين بالفرص الاستثمارية عالية التأثير في السوق العُماني. ويمثّل إنشاءالكيان الجديد في عُمان، بمثابة امتداد طبيعي لعمليات "بلو فايف" (BlueFive) القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، ويوفر بذلك منصة متكاملة إقليمياً ذات قدرات عالمية، لدعم واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "كانت صناديق الاستثمار السيادية في سلطنة عُمان من أوائل الداعمين لمسيرة شركة ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) منذ انطلاقها. وانطلاقاً من مكانتنا كشركاء، نهدف إلى الاضطلاع بدور أساسي، إلى جانب الشركات العمانية ومختلف الكيانات العاملة في القطاع الخاص، من أجل دعم أهداف التحول الاقتصادي في السلطنة وإستقطاب الفرص والاستثمارات العابرة للحدود. وسيكون هذا بالتحديد جوهر مهمة مكتبنا الجديد في مسقط."

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 4.4 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبو ظبي، ودبي وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

