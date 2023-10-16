تُمثل الشراكة الحصرية قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا السلامة المائية، مما يعزز قدرات رجال الإنقاذ البحري، ويساهم في ابتكار نظام إنقاذ يجمع بين الوسائل التقليدية وأحدث التقنيات المتطورة، لرفع كفاءة أنظمة الأمن والسلامة داخل مناطق المياه المفتوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بلو جارد"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال السلامة المائية والإسعافات الأولية، عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية مع "سايت بيت" (sightbit)، الشركة المبتكرة لنظام الإنقاذ المتطور الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي داخل مناطق المياه المفتوحة، بما في ذلك الشواطئ والسواحل، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز السلامة المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه الشراكة إلى توفير المراقبة المستمرة، والارتقاء بمعايير السلامة المائية على الشواطئ في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يعتمد نظام sightbit المبتكر على الرؤية المحوسبة لمسح الشواطئ باستخدام الكاميرات؛ لمنع حوادث الغرق، وإخطار السلطات المعنية عند رصد أي مخاطر محتملة في البحر. أثبت هذا النظام كفاءته داخل العديد من الوجهات الشاطئية في جميع أنحاء العالم، وستتيح الشراكة الحصرية التي أبرمتها "بلو جارد" استخدام تقنية sightbit)) المتطورة للمرة الأولى في مختلف شواطئ دولة الإمارات.

تُقدم sightbit، منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للإدارة المائية القائمة على البيانات، معلومات وتحليلات تنبؤية في الوقت الفعلي لمجموعة واسعة من البيئات المائية. يعمل النظام على تحليل المقاطع المرئية المصورة بواسطة كاميرات الواجهات البحرية للكشف عن المخاطر المحتملة والتحذير منها بكفاءة وفعالية؛ مما يجعله حلًا متعدد الاستخدامات لضمان الأمن والسلامة في مناطق المياه المفتوحة.

أبرز مميزات نظام (sightbit)

تعزيز سلامة الشواطئ: يعمل نظام sightbit)) على تحليل وتتبع مختلف العناصر ضمن المقاطع المرئية المصورة، لضمان عدم تعرض أي شخص للغرق، وفي الوقت نفسه يقوم بتحليل سلوك الوسط المائي، بما في ذلك التيارات الساحبة، والثقوب الشاطئية، وغيرها؛ مما يجعله التقنية الأكثر فعالية في الوقاية من الغرق داخل المياه المفتوحة.

الأمن: يوفر النظام مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يجعله يرصد جميع تحركات الدخول والخروج في المواقع الخاضعة للمراقبة. تعمل المراقبة والتتبع المستمر على تعزيز مستويات الأمن داخل جميع الأماكن التي تم تفعيل هذا النظام المتطور بها.

الحد من التلوث: يتمتع نظام sightbit)) بقدرة على رصد انسكاب الملوثات في المياه المفتوحة مع التنبؤ بمدى انتشارها. يؤدي هذا الرصد المبكر إلى حماية مياه الشرب، والموائل الطبيعية، والنظم البيئية.

صرح "لوك كننجهام"، مؤسس ومدير عام شركة "بلو جارد"، قائلًا: "إن التزامنا تجاه الارتقاء بمعايير السلامة المائية، إلى جانب الاستعانة بتقنية sightbit)) المتطورة، سيؤدي إلى إحداث تحول جذري في تعزيز سلامة الشواطئ وآليات إدارتها داخل دولة الإمارات. مما لا شك فيه أن هذا التطور غير المسبوق سيعود بالنفع على العديد من الجهات، بما في ذلك الحكومات، والفنادق، ومديري الشواطئ، وكل من يعمل في إدارة الأنشطة البحرية والمياه المفتوحة".

تقوم فكرة "الإنقاذ المختلط" على التكامل بين التقنيات المتطورة وأساليب الإنقاذ التقليدية، مما سيلعب دورًا أساسيًا في دعم وتمكين رجال الإنقاذ البحري. تتضمن أبرز فوائد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بالنسبة لرجال الإنقاذ البحري ما يلي:

المراقبة والرصد في الوقت الفعلي: تساهم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمقاطع المرئية المصورة في مساعدة رجال الإنقاذ البحري على اكتشاف حالات الطوارئ والأنشطة غير المعتادة على الشواطئ.

أنظمة الإنذار التلقائي: تتمتع أجهزة الاستشعار المدمجة مع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إطلاق إنذارات عند رصد حركات المياه غير المعتادة أو أي نشاط غير متوقع.

تحليلات البيانات: يتمكن رجال الإنقاذ البحري من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

أدوات التواصل: يساعد الذكاء الاصطناعي في تنسيق الجهود، وتحديد أولويات حالات الطوارئ.

وسائل الإنقاذ: تعمل معدات الإنقاذ القابلة للتحكم عن بعد على تعزيز قدرات رجال الإنقاذ البحري.

التعليم والتدريب: تؤدي عمليات المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى جاهزية رجال الإنقاذ وتعزيز مهاراتهم.

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: يُحلل الذكاء الاصطناعي الظروف الجوية والبيانات التاريخية لتوجيه قرارات رجال الإنقاذ.

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حول "بلو جارد"

"بلو جارد" هي شركة متخصصة في مجال السلامة المائية والإسعافات الأولية، تتخذ من دولة الإمارات مقرًا رئيسيًا لها. تأسست الشركة في عام 2017 على يد "لوك كننجهام"؛ انطلاقًا من الشغف بعالم المحيطات لبناء مجتمعات أكثر أمانًا. تُقدم "بلو جارد" شهادات وبرامج تدريبية مصممة خصيصًا لرجال الإنقاذ البحري، والشركات، والمقيمين في دولة الإمارات للمساهمة في الحفاظ على سلامة الجميع داخل المياه. تولي "بلو جارد" أهمية قصوى لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للوقاية من الغرق، مما يجعلها الأكثر تميزًا مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين في هذا المجال.