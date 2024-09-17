أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق "ألميريا"، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

و قد سُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة "أ لميريا" الإسبانية العريقة، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بثلاث إلى ست غرف نوم مع إطلالاتٍ ساحرة على البحيرة. ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الرابع من عام 2027. وتبدأ أسعار الوحدات في ألميريا من 3.7 مليون درهم إماراتي مع توفر خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

تم استيحاء تصميم ألميريا من طراز العمارة المتوسطية الملائم لأسلوب الحياة العصرية، وتتميز الوحدات السكنية فيها بالأسقف العالية والنوافذ الكبيرة المطلة على البحيرة مع لمسات عصرية وأنيقة، مما يقدم للمقيمين أعلى مستويات المعيشة في المساحات الداخلية والخارجية. بينما تضم المناطق المشتركة في المشروع مرافق وحدائق، حيث توفر المساحات الخضراء الواسعة في المشروع بيئة مثالية للاسترخاء ونمط حياة استثنائي للسكان.

بدأت بلووم القابضة تسليم الوحدات السكنية ضمن "قرطبة"، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزام الشركة بتسليم مشاريعها السكنية بكفاءة عالية وضمن الجدول الزمني المعلن عنه. وقد تمّ بيع جميع الفلل ووحدات التاون هاوس التي طُرحت مؤخراً ضمن المشروع، ما يعكس ثقة العملاء بنا وتنامي الطلب على المشاريع الفاخرة في الوجهات والمواقع المميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "تجاوز مشروع بلووم ليفينج جميع التوقعات وحقق نجاحات مذهلة. ويرسخ إطلاق المرحلة السابعة من المشروع مكانة بلووم القابضة كشركة رائدة في مجال تطوير المجتمعات السكنية التي تولي أهمية خاصة للحياة المجتمعية. ونلتزم بتوفير أفضل المشاريع والخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين، مع التركيز على الاهتمام بأدق التفاصيل".

وأضاف واكيم: "تؤكد معدلات البيع الاستثنائية التي نشهدها مع إطلاق كل مرحلة في مشروع بلووم ليفينج على التزام شركة بلووم القابضة بأعلى معايير التميز، الأمر الذي يعززه سجلها الحافل في تقديم مشاريع عقارية مصممة بعناية. ونلتزم بمواصلة تحقيق إنجازات جديدة ومميزة في القطاع، بما يعكس فهمنا العميق لتوجهات السوق ومتطلبات العملاء".

واختتم واكيم قائلاً: "ولتحقيق رؤيتنا الرامية إلى توفير أفضل الحلول العقارية، نلتزم في بلووم القابضة بتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار".

سيتمكن سكان ألميريا من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

18 مدرسة

حضانة أطفال واحدة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة

-انتهى-

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