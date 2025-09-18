أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق "ماربيلا"، المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

تقدم "ماربيلا" مجموعة جديدة من الفلل الأنيقة بإطلالات خلابة على البحيرة وعلى الحدائق العامة، تتراوح ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم، وتوفر للسكان مرافق عالمية المستوى وتجربة معيشة مجتمعية استثنائية. وتنطلق المبيعات في "ماربيلا" ابتداءً من 3.8 مليون درهم إماراتي مع خطط دفع ميسرة. ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من عام 2028.

تم استيحاء تصميم "ماربيلا" من طراز العمارة الإسبانية المتوسطية الملائمة لأسلوب الحياة العصرية، وتتسم الفلل بتصميم مدروس يرحب بحياة تجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التصاميم المفتوحة والأسقف العالية والنوافذ الكبيرة مع إطلالات خلابة على البحيرة وعلى الحدائق العامة. وتضم المناطق المشتركة في "ماربيلا" ساحات واسعة ومرافق فاخرة توفر للسكان تجربة معيشية استثنائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يمثل إطلاق ماربيلا محطة بارزة في مسيرة بلووم القابضة، ويجسد التزامنا المتواصل بتطوير مشروعنا الرائد بلووم ليفينج، المجمع السكني المتكامل الذي يقدم مفهوماً جديداً للحياة العصرية في أبوظبي."

وأضاف: "في بلووم القابضة، لا نكتفي بتوفير وحدات سكنية فحسب، بل نحرص على ابتكار وجهات مجتمعية متكاملة ترتكز على أعلى معايير الجودة، وتعزز روح الانتماء، وتحقق قيمة مستدامة طويلة الأمد. ولقد شهدنا تفاعلاً إيجابياً وإقبالاً ملحوظاً على المراحل التسع التي تم طرحها في مشروع بلووم ليفينج، ما يؤكد ثقة السوق بنا وبما نقدمه."

واختتم قائلاً: "ويعد مشروع ماربيلا امتداداً لالتزامنا بتقديم مشاريع تلبي بشكل مباشر تطلعات المشترين والمستثمرين الباحثين عن مجتمعات تتميز بتصاميم مدروسة ومواقع استراتيجية تقدّم تجربة سكنية استثنائية".

سيتمكن سكان "ماربيلا" من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

وقد بدأت بلووم القابضة عملية التسليم المبكر ل"قرطبة"، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج. وتسير أعمال البناء في جميع الوحدات التي تم إطلاقها في المشروع وفقاً للجدول الزمني. ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5500 وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 20 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء وضمن الخطة المستقبلية

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

20 مدرسة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5500 وحدة مدارة

