أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق "كارمونا"، المرحلة الثامنة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد سُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة "كارمونا" الإسبانية العريقة، وتضم منازل تاون هاوس مكونة من غرفتي وثلاث غرف نوم، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2028. وتبدأ أسعار الوحدات في كارمونا من 1.9 مليون درهم إماراتي مع توفر خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

تم استيحاء تصميم كارمونا من طراز العمارة المتوسطية الملائم لأسلوب الحياة العصرية، وتضم وحدات سكنية تتسم بتصميم مدروس يرحب بحياة تجمع بين الأجواء الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التصاميم المفتوحة والأسقف العالية والنوافذ الكبيرة. وتضم المناطق المشتركة في كارمونا مرافق وحدائق، حيث توفر المساحات الخضراء الممتدة في المشروع بيئة مثالية للاسترخاء ونمط حياة استثنائي للسكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يعكس مشروع بلووم ليفينج التزام بلووم القابضة بإرساء مفهوم جديد لنمط الحياة المجتمعي. لقد شهدنا إقبالاً استثنائياً عند إطلاق كل مرحلة من مراحل هذا المشروع المتكامل والشامل، مما يعزز الثقة بقدرتنا على تقديم أفضل التجارب للعملاء، لاسيما وأن سجل إنجازاتنا يحفل بنتائج متميزة في تنفيذ المشاريع السكنية عالية الجودة والتي تلبي الحاجات المتنامية لعملائنا. ونحن على ثقة تامة أن هذه المرحلة الجديدة ستحظى بذات الإقبال الكبير من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذي حظيت به المراحل السابقة".

وأضاف: "يتجسد التزامنا بتقديم أعلى درجات التميز في السوق من خلال بدء التسليم المبكر لقرطبة، المرحلة الأولى من المشروع، الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على منح قيمة استثنائية لعملائها تتخطى جميع التوقعات. وقد حققنا على مر السنين مستويات نجاح قياسية، ما يبرز قوة ومكانة بلووم ليفينج كوجهة فاخرة لنمط الحياة المجتمعي المتميز. ونحن نفخر باستمرارنا في الحفاظ على هذه المعايير مع كل إنجاز جديد نحققه، انطلاقاً من فهمنا العميق لاحتياجات السوق ومتغيراتها".

سيتمكن سكان كارمونا من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 20 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء وضمن الخطة المستقبلية

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

20 مدرسة

حضانة أطفال واحدة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة

-انتهى-

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