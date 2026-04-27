أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق ثلاث تطبيقات رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة تفاعل الوسطاء العقاريين ومالكي العقارات والسكان مع الشركة.

وتقدّم بلووم القابضة كلاً من تطبيق بلووم بارتنرز Bloom Partners وبلووم كوميونيتي Bloom Community وبلووم سوبر Bloom Holding Super App، والتي تم تصميمها لتوفير تجارب رقمية مترابطة وسلسة وفعّالة تغطي مختلف مراحل التملك العقاري والحياة في مجتمعات بلووم السكنية.

يُقدم تطبيق بلووم بارتنرز منصة متقدمة للوكالات العقارية والوسطاء، تعمل على تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات البيع. وتتيح النسخ المُحدَّثة من التطبيق للوسطاء داخل الدولة وخارجها التسجيل بسهولة، والوصول الفوري إلى المخزون العقاري، وتتبع العمولات، ومتابعة أداء فرق العمل عبر لوحة تحكم مخصصة. كما تمكّن المنصة الوكالات من إدارة العملاء المحتملين، والتواصل المباشر مع فريق دعم بلووم، إضافة إلى الوصول إلى مخزون حصري بناءً على الأداء.

أما تطبيق بلووم كوميونيتي فقد تم تصميمه للارتقاء بالتجربة اليومية للسكان ومالكي المنازل في مجتمعات بلووم عبر منصة رقمية موحّدة تُبسّط مختلف جوانب الحياة المجتمعية. ويتيح التطبيق للمستخدمين إدارة الخدمات المجتمعية، وتقديم طلبات الانتقال أو التجديد، وإجراء الدفعات، وتتبع طلبات الصيانة، والبقاء على اطلاع على الفعاليات والإعلانات.

ويعمل تطبيق بلووم سوبر كمنصة موحّدة لمالكي العقارات تتيح لهم إدارة جميع الدفعات المتعلقة بالأقساط والصيانة ورسوم الخدمات عبر واجهة آمنة وسلسة. ويركّز التطبيق على توفير الراحة وسهولة الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بالعقار في الوقت الفعلي، مع العمل على تطوير مزيد من الخصائص والخدمات.

وفي هذا الصدد، قال سيد أشار أحمد، رئيس أول – قسم تكنولوجيا المعلومات في بلووم القابضة: "نواصل في بلووم القابضة ابتكار حلول تعزز تجربة كل من يرتبط بمجتمعاتنا، من الوسطاء والمستثمرين إلى السكان ومالكي المنازل. ويشكّل إطلاق هذه المنصات الرقمية الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز مستويات الشفافية والترابط والكفاءة عبر جميع نقاط التفاعل. كما يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ذكاءً وتكاملاً، ويلبّي التزامنا الراسخ بتقديم تجربة معيشية سلسة وأكثر تطوراً للجميع."

وتأتي هذه التطبيقات في إطار استراتيجية بلووم القابضة الرامية نحو الاستفادة من الابتكار الرقمي والحلول المعززة بالبيانات، بما يضمن لجميع الأطراف تجربة متميزة ومتسقة مع التزام الشركة بالتميز وجودة الخدمات.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5500 وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 20 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

338 شقة تنفيذية

المدارس:

18 مدرسة

مدرسة حضانة أطفال واحدة

أكثر من 20 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 8500 آلاف وحدة مدارة

