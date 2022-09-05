أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن اطلاق "توليدو" والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى "قرطبة"، والتي تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024.

ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري جميل مستوحى من فن العمارة الاسبانية، وقد سُميت المرحلة الثانية تيمناً بمدينة توليدو الاسبانية. وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة للشراء في توليدو بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 120 و171 متر مربع، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 254 و428 متر مربع. وتبدأ الأسعار من 1.6 مليون درهم إماراتي، بخطط سداد مرنة. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "لقد حققت المرحلة الأولى "قرطبة" نجاحاً لافتاً ما يعكس قدرة بلووم القابضة على تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة في مجمعات سكنية متعددة الاستخدامات. وباعتبارنا أحد أبرز المطورين العقاريين في أبوظبي، تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزامنا بمواكبة متغيرات القطاع العقاري في الإمارة والمساهمة في تطويره."

"يعتبر إطلاق المرحلة الثانية "توليدو" خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع "بلووم ليفينج"، ويسرنا إضافة وحدات سكنية جديدة إلى المشروع الذي يجسد المكان الأمثل للعيش في بيئة تجمع بين ريادة التصميم ومعايير التميز. ونحن على ثقة تامة بجودة هذه الوحدات وقدرتها على استقطاب اهتمام المستثمرين والملاك."

سيتمكن سكان توليدو من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق ومنتزهات المجمع المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي. ويضم بلووم ليفينج مركز تجاري (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة.

كما سيشمل توليدو مركز مجتمعي يضم أحواض السباحة ومناطق مخصصة للعب الأطفال محاطة بمساحات وحدائق خضراء. ولتشجيع اتباع اسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين، سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية .

ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وقد تم مؤخراً تصنيف "بلووم ليفينج" كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع "بلووم ليفينج" السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم العقارية بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية، بما في ذلك حدائق بلووم وبلووم مارينا وجزيرة السعديات وقرية جميرا الدائرية.

يضم:

· أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

· أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

· محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

· ماريوت وسط المدينة

· إيديشن في أبوظبي

· بلووم أرجان من روتانا

· 846 غرفة ضيوف وشقة فندقية

· 128 شقة تنفيذية

المدارس:

· 13 مدرسة (4 مدارس خاصة عالمية / 7 من مدارس الشراكات التعليمية/ 2 مدارس الامارات الشمالية)

· حضانة أطفال واحدة

· أكثر من 13 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

· أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة

بلووم ليفينج

يمتد بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي، على مساحة 2.2 مليون متر مربع. ويضم المجمع المستوحى من العمارة المتوسطية أكثر من 4 آلاف منزل، بما في ذلك مجموعة من الفلل ومنازل تاونهاوس والشقق. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة للشراء 257 وحدة في المرحلة الأولى التي تحمل

اسم قرطبة، نسبةً إلى المدينة الأندلسية الشهيرة وتتنوع الوحدات بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 150 و170 متر مربع، إلى جانب مجموعة الفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم بمساحات تتراوح بين 250 و515 متر مربع. وتتنوع الوحدات السكنية في المرحلة الثانية " توليدو" بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 021 و117 متر مربع، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 425 و428 متر مربع.

ويحظى المُجمع السكني بموقع متميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. ويضم "تاون سنتر" عدداً من أفضل المرافق والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك مراكز ترفيهية ونادٍ للسباحة، ونوادي مائية مخصصة، ومسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومسرحاً ومنافذ التجزئة والمأكولات، والمشروبات ومدارس دولية مرموقة وعيادة. ويحتضن المجمّع مجموعةً واسعة من الحدائق، بما في ذلك حديقة للكلاب، وحديقة لممارسة رياضة اليوغا، وحدائق مائية ومناطق لعب للأطفال.