أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشقق الفاخرة "جرانادا" ضمن بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

واستناداً إلى الطلب الكبير الذي شهدته شقق المرحلة الأولى من جرانادا تنطلق مبيعات شقق المرحلة الثانية بأسعار تبدأ من 630 ألف درهم إماراتي مع خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الثانية من جرانادا في الربع الأول من العام 2028، وتضم مجموعة من الشقق الواسعة والموزعة على ثمانية مبانٍ فاخرة يتألف كل منها من أربعة طوابق تركز على نمط المعيشة المجتمعية، وتمتاز بتصاميم مستوحاة من طراز العمارة المتوسطية التقليدي والملائم للحياة العصرية.

وتتنوع الوحدات السكنية في جرانادا بين استوديوهات فسيحة وشقق راقية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وتتميز الشقق بمساحات معيشة واسعة وشرفات بإطلالات خلابة، إضافة إلى توفر أفخم وسائل الراحة والرفاهية في المجمع. وتتميز الشقق بتصاميم داخلية مفتوحة وأسقف مرتفعة مع لمسات عصرية وأنيقة، إضافة إلى نوافذ كبيرة توفر إضاءة طبيعية.

وتم تصميم جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة. كما تضم المناطق المشتركة في المشروع واجهات كبيرة وحدائق وساحات واسعة، مما يوفر تجارب ترفيهية فاخرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يأتي إطلاق المرحلة الثانية من جرانادا تبعاً للنجاح الذي حققته جميع مراحل مشروع بلووم ليفينج التي تم إطلاقها. ويشير الإقبال الكبير الذي شهدناه حتى الآن إلى الاهتمام الواسع بمفهوم المعيشة المجتمعية الفاخرة الذي نوفره، وكلنا ثقة بأن هذه المرحلة ستحقق نجاحاً مماثلاً".

وأضاف واكيم: "نلتزم بتلبية احتياجات عملائنا من خلال مواكبة الطلب المتزايد على الشقق السكنية الواسعة والفاخرة ضمن مجمعات متعددة الاستخدامات. وتتجاوز جرانادا مفهوم المنطقة السكنية لتقدم وجهة أسلوب حياة مصممة لإرساء شعور حقيقي بالمجتمع، حيث تتميز بتصميم مميز لتوفر جميع الخدمات لسكانها ضمن مسافات قصيرة سيراً على الأقدام. ويشكل بلووم ليفينج مجمعاً سكنياً متكاملاً، ويمتاز بموقع استراتيجي في العاصمة أبوظبي التي تتسم باقتصاد مزدهر وقطاع سياحي قوي وسوق موثوقة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العقارين ممن يبحثون عن فرص مجزية وعوائد إيجار عالية. وتقدم الإمارة بنية تحتية عالمية المستوى، ونحن نؤمن بأن أي استثمار في أبوظبي هو استثمار في المستقبل".

سيتمكن سكان المرحلة الثانية من جرانادا من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 20 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء وضمن الخطة المستقبلية

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

20 مدرسة

حضانة أطفال واحدة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة

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