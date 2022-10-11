أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصدت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، ثلاث جوائز ضمن جوائز العقارات العربية للعام 2022، والتي تُعد أحد أهم الجوائز في المنطقة والتابعة لجوائز العقارات الدولية، ويشارك بها العديد من الشركات العقارية لاستعراض أبرز إنجازاتهم والمنافسة ضمن فئات الجوائز المختلفة.

وضمن حفل أقيم مؤخرًا في دبي، استلمت السيدة/ مرام عبيد، مديرة المبيعات وإدارة علاقات العملاء والتأجير في بلووم القابضة، نيابة عن الشركة جائزة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" و"أفضل مشروع سكني" لمشروع حدائق بلووم في أبوظبي، وجائزة "أفضل مشروع سكني شاهق الارتفاع" لمشروع بلووم تاورز في دبي. وقد تنافس على هذه الفئات مئات من المشاركين، بما في ذلك مجموعة من المشاريع الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم بتحكيم النسخة التاسعة والعشرون من جوائز العقارات الدولية لجنة مستقلة تضم أكثر من 90 خبيرًا في القطاع. حيث ركز فريق التحكيم على معايير التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة.

وقد تم تكريم بلووم القابضة عن فئتي "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" و"أفضل مشروع سكني" لمشروع حدائق بلووم، المجمع السكني المسور ذو تصميم معماري مستوحى من منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يقع في أحد أرقى المناطق السكنية في أبوظبي، بالقرب من المرافق التعليمية والمعالم والوجهات الرئيسية. ويتميز مشروع حدائق بلووم بمناظره الطبيعية، وبمساحات من المنتزهات والحدائق الخضراء والمرافق العصرية، ليوفر نمط حياة فاخر ومريح للسكان.

كانت الجائزة الثالثة التي حصدتها بلووم القابضة من نصيب بلووم تاورز عن فئة "أفضل مشروع سكني شاهق الارتفاع". وما يميز هذا المشروع هو أنه يلبي احتياجات السكان بأسعاره التنافسية وتوفيره لمرافق مميزة وتشطيبات عالمية المستوى ليقدم لسكانه تجربة حياة متكاملة في وجهة سكنية تجسّد أرقى مفاهيم الحياة العصرية مع سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية والطرق الرئيسية في دبي.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "تعكس هذه الجوائز تميز بلووم القابضة بتقديم مشاريع مدروسة تتناسب مع متطلبات السوق، وتؤكد ما حققته الشركة من إنجازات وإسهامات في تطوير عقارات ذات جودة عالية. ويعد مجمع حدائق بلووم أحد أكثر مشاريعنا السكنية والمتعددة الاستخدامات تميزًا، ونحن نشهد عاماً بعد عام النجاحات والجوائز التي يحصدها هذا المشروع. ونفخر أيضاً بحصول بلووم تاورز على جائزة ضمن جوائز العقارات العربية المرموقة، وهو مشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي ويقدم خدمات عالية الجودة ومجموعة متنوعة من أفضل وسائل الراحة."

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للجهة المنظمة لجوائز العقارات الدولية على الجهود المستمرة التي تبذلها، وحرصها على تمكين وتنمية القطاع العقاري في المنطقة وخارجها، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

ومن جهته علق ستيوارت شيلد، رئيس جوائز العقارات الدولية: "أود أن أتقدم بأحر التهاني للشركات الفائزة على الجهود الرائعة المبذولة من أجل تحقيق هذا النجاح. هذه الجائزة هي واحدة من الجوائز الأكثر شهرة في المنطقة، ويعتبر هذا النجاح امتياز معترف به لأفضل الشركات العقارية."

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لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم العقارية بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية، بما في ذلك حدائق بلووم وبلووم مارينا وجزيرة السعديات وقرية جميرا الدائرية.

يضم:

· أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

· أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

· محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

· ماريوت وسط المدينة

· إيديشن في أبوظبي

· بلووم أرجان من روتانا

· 846 غرفة ضيوف وشقة فندقية

· 128 شقة تنفيذية

المدارس:

· 13 مدرسة (4 مدارس خاصة عالمية / 7 من مدارس الشراكات التعليمية/ 2 مدارس الامارات الشمالية)

· حضانة أطفال واحدة

· أكثر من 13 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

· أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة