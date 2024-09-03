أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن بدء عملية تسليم الوحدات في "قرطبة"، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد بدأت عملية تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد الذي كان مقرراً في شهر ديسمبر من عام 2024. وتضم "قرطبة" 257 وحدة سكنية تشمل فلل منفصلة بمساحات واسعة تضم ثلاث إلى ست غرف نوم ومنازل تاون هاوس تضم غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، مع تشطيبات عصرية فائقة الجودة ومرافق وخدمات متنوعة. ويأتي استكمال هذه المرحلة قبل الموعد المقرر تبعاً للنجاح الذي حققته عند إطلاقها في مارس 2022، حيث تم بيع جميع الوحدات خلال أربع ساعات من طرحها في السوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يؤكد تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد التزامنا بالتميز وقدرتنا على تحقيق إنجازات استثنائية مع التركيز على الجودة والتي تقع على رأس أولوياتنا، الأمر الذي يستقطب المستثمرين ويعزز ثقتهم في مشاريع بلووم القابضة. ويعكس نجاح قرطبة طموحنا في تطوير مشاريع مبتكرة وتزويد عملائنا بأصول متميزة توفر قيمة كبيرة. ويسرنا أن نتيح للملاك الجدد فرصة الاستمتاع بمنازلهم واستثماراتهم في وقت أقرب."

وأضاف: "إن الاستكمال المبكر لمرحلة قرطبة يؤكد رؤيتنا وإصرارنا الدائم لانجاز مشاريعنا وتسليمها ضمن الجدول الزمني المحدد أو حتى قبله، حيث تم تصميم كل مرحلة بعناية فائقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وبخلاف باقي المشاريع، يقدم بلووم ليفينج وجهة سكنية متكاملة ذات نمط يركز على الحياة المجتمعية للسكان من جميع الثقافات. ونحن نتطلع إلى استقبال أول مجموعة من السكان في هذا المجمع الفريد والنابض بالحياة".

سيتمكن سكان قرطبة من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

18 مدرسة

حضانة أطفال واحدة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5 آلاف وحدة مدارة

-انتهى-

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