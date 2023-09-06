اطلق مكتب المحاماة بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم الخدمات الاستشارية المعاصرة وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات للشركات العامة، والشركات العائلية، والمؤسسات، والكيانات التجارية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وعالمياً.

تُعد المؤسس والشريك الإداري فاطمة بلفقيه واحدة من المُحَكِّمات والوسطاء المستقلات القلائل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد أيضاً من أبرز المدافعين عن ممارسات التحكيم الصديقة للبيئة وأحد الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إذ تعمل على تعزيز الاستدامة من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه الممارسة.

تم تأسيس مكتب المحاماة الجديد و المعتمد إستحداثا للتطور الذي بدأته الأستاذة فاطمة عندما بدأت مسيرتها و نجاحاتها من مكتب الاستشارات ار كيه ايه اتش للاستشارات القانونية. كما يعد مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة متكامل للخدمات القانونية والمحاماة يتمتع بخبرة متعمقة في حوكمة الشركات، وتخفيف المخاطر، وتجنب النزاعات وحلها وذلك تبعاً لاعتماد فاطمة بلفقيه بوصفها محامية مؤهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"عندما أسست مكتبي للاستشارات القانونية في عام 2018، قمنا بتوسيع خدماتنا بسرعة مع زيادة الطلب. أنا الآن فخورة للغاية بإطلاق مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية وتقديم مجموعة كاملة من الحلول البديلة للمنازعات والدعم القانوني والحوكمة للعملاء العاملين داخل المنطقة والشركات الدولية التي تقع ضمن الولايات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي."

"هدفنا هو أن نكون شريكاً موثوقاً به لمجتمعات الشركات والأعمال، معروفاً بالشفافية والمشورة الصادقة. نحن على ثقه لقدرتنا لإدارة القضايا الصعبة، ونقوم بصياغة حلول عملية مصممة خصيصاً حتى يتمكن العملاء من تحقيق طموحاتهم التجارية" - فاطمة بلفقيه، المؤسس والشريك الإداري لمكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية.

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فاطمة بلفقيه، محامية إماراتية، محكم معتمد، وعضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وزميل المعهد المعتمد للمشتريات والتوريدات، ومحامية معتمدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاضر مساعد في القانون في جامعة ميدلسكس دبي. تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في العمل في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، وخبرة واسعة في المسائل التجارية والقانونية والتشغيلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإنشاء والتمويل والخدمات المصرفية.

وبعد حصولها على شهادة في القانون، أصبحت فاطمة محكماً مستقلاً معتمداً ووسيطاً تجارياً. وهي محكم معتمد في المعهد القانوني للمحكمين، وعضو ومساح معتمد لإدارة المرافق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وزميل المعهد المعتمد للمشتريات والتوريدات. إن فاطمة مستشارة تحظى باحترام كبير في المجالات القانونية والحوكمة وتشغل العديد من المناصب في المنظمات الوطنية والدولية.

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