رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة خدمة جديدة توفر لأصحاب المنازل تقييم المختصين لفرص توفير الطاقة في عقاراتهم.

خلال قمة رأس الخيمة للطاقة، تم إطلاق الخدمة الجديدة لإستشارات الطاقة المنزلية (منزيلي)، و التي تستهدف العقارات السكنية التي تشكل أحد أعلى القطاعات استهلاكً للكهرباء في إمارة رأس الخيمة. تم تصميم الخدمة لتقديم مشورة مخصصة لأصحاب الفلل والشقق السكنية في الإمارة حول كيفية التوفير بفواتير الاستهلاك، تحسين جودة الهواء الداخلي، والراحة بإستخدام التقنيات وأدوات التحكم الذكية.

وفي ضوء إطلاق الخدمة الجديدة، قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: " تسعى بلدية رأس الخيمة جاهدة لتوسيع خدماتها بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات لسكانها. نأمل أن تجعل خدمة استشارات الطاقة المنزلية سكان رأس الخيمة أكثر وعيًا بفرص توفير الطاقة والمياه بإستخدام التقنيات الجديدة، و دعمهم في جعل منازلهم أكثر حداثة."

لا تتطلب المشاركة في خدمة استشارات الطاقة المنزلية أي معرفة تقنية من أصحاب المنازل، و الذين يمكنهم تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب ريم reem.rak.ae، و سيتم توفير الخدمة مجانا لفترة محدودة و بحدود سعتنا المتاحة.

ستستغرق الخدمة حوالي ساعة واحدة، ويمكن لأصحاب المنازل الاختيار من بين زيارة منزلية أو مكالمة فيديو أو مكالمة هاتفية من قبل مدقق طاقة المختص من قبل بلدية رأس الخيمة. حيث سيقوم المدقق بتقييم المعدات الرئيسية لاستهلاك الطاقة و المياه في المنزل، مثل مكيفات الهواء، الأضواء، الأجهزة، تركيبات المياه، أنظمة ري الحدائق، و ممارسات إستخدام هذه المعدات و المخاوف الرئيسية المتعلقة بالطاقة لأصحاب المنازل.

بعد عملية التقييم، سيتلقى أصحاب المنازل تقريرًا يتضمن التوصيات حول كيفية توفير الطاقة و المياه، إلى جانب كيفية تحسين جودة الهواء الداخلي و الراحة. قد تشمل التوصيات استخدام التقنيات الذكية و أدوات التحكم، و تحسين و استبدال المعدات غير الفعالة، و ممارسات الصيانة الأفضل، وكذلك التغييرات في سلوكيات الاستهلاك لبعض المعدات، مثل مكيفات الهواء و تركيبات المياه. قد يشير التقرير أيضًا إلى معلومات إضافية متوفرة في موقع ريم، بما في ذلك قائمة بموردي المنتجات و خدمات كفاءة استخدام الطاقة و المياه، الذي يمكن لأصحاب المنازل التواصل معهم للحصول على إحصائيات مفصلة بعد تتطبيق الحلول الموصى بها.

تُعد الخدمة الجديدة جزء من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، و التي تم إطلاقها في عام 2018. حيث تستهدف الاستراتيجية خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، و خفض استهلاك المياه بنسبة 20%، و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم

تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. و يقوم قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة بتنسيق تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي أُنشئت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة - حفظه الله. تهدف الإستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.