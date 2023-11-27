صالح طباخ: إدارة المرافق عنصر هام بتحديد القيمة السوقية للعقارات

دبي : أعلنت شركة "بلان بي" لخدمات العقارات والتشغيل والتابعة لمجموعة الأندلس للاستثمار الرائدة في مجال التسويق العقاري في دبي، عن حصولها على عقد من شركة كايزن لإدارة جمعيات الملاك لتقديم خدمات إدارة المرافق المتميزة لبرجين في منطقة مجان بقلب دبي لاند.

وتعليقًا على ذلك، قال صالح طباخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بلان بي" العضو في مجموعة الأندلس للاستثمار: "يسعدنا فوزنا بتقديم خدمات إدارة المرافق إلى شركة كايزن، إحدى شركات إدارة جمعيات الملاك المعروفة في دبي"، مؤكدًا على التزام الشركة بالعمل الوثيق لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة.

وذكر طباخ أن إدارة المرافق هي عنصر هام بتحديد القيمة السوقية للعقارات، حيث أن نوع وجودة الخدمات تساعد على الحصول على عوائد إيجابية أفضل، مؤكدًا أن "بلان بي" تركز على توفير خدمات إضافية ومبتكرة لتحويل المشاريع التي تديرها لمرافق مميزة وتوفير أفضل الخدمات.

وتأسست شركة كايزن لخدمات إدارة الأصول التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إدارة جمعيات الملاك على يد "فادي نويلتي".

وأعرب فادي نويلتي عن سعادته بانضمام "بلان بي" للفريق، وأشار إلى أنهم يسعون دائمًا لتقديم أفضل وأكثر خدمات فعالة من حيث التكلفة لعملائهم، مع التركيز على تحقيق تجربة عملاء استثنائية.

من جانبه، قال محمد يونس المدير التشغيلي لشركة "بلان بي"، إن الشركة ستشرف على إدارة البرجين في منطقة مجان، وستعمل على توفير خدمات جديدة وتحسينات تضيف قيمة إلى المبنى، مضيفًا أن الشركة تدرك أن المرافق المحافظ عليها بشكل جيد تؤثر بشكل كبير في قيمة العقارات، ولذا فإن "بلان بي" ملتزمة بتوفير تجربة رفيعة المستوى داخل البرجين تؤدي إلى عائد إيجاري أفضل لأصحاب الملكية.

وأضاف يونس أن "بلان بي" كشركة رائدة في مجال إدارة المرافق بخبرة واسعة في الصناعة، تمتلك المهارات اللازمة لتلبية المتطلبات الفريدة للبرجين، مؤكدًا أن الشركة تتطلع إلى تحقيق رضا العملاء وتوفير حلول مبتكرة تضمن تجربة سلسة لجميع السكان وأصحاب المصلحة المعنيين

وأفاد يونس، بأن شركة " بلان بي" تسعى لتقديم حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والعمل على التقنين في المصاريف للوصول للحل الأمثل لكل عقار، كما ستسعى لتطوير خدمات مبتكرة للمجمعات تشمل الاستفادة من سكان المجمعات وخبراتهم ودمجهم مع فريق العمل لتوفير فرص دخل إضافي وتقديم خدمات سوف تكون الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

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نبذة عن شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري:

تأسست شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في عام 2019 بهدف جذب استثمارات ومحافظ مالية من المملكة العربية السعودية؛ للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت الشركة في جذب عدد من المستثمرين السعوديين المساهمين، وقامت بتطوير أول أعمالها، وهو مجمع "الأندلس كورت يارد" للتسوق في إمارة دبي.

وتضم الشركة عددًا من الشركات المختصة في التطوير العقاري، والصيانة، وإدارة الأصول، والاستثمار التجاري، ومحلات التجزئة، والاستثمارات العامة، والتمويل العقاري.

كما تعمل "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، في مجال المطاعم، والحصول على "حقوق الامتياز" من مطاعم عالمية، إلى جانب إدارة الأصول التي تطورها، وتوفير معظم الخدمات الإدارية والهندسية والتجارية داخليًا.

نبذة عن شركة كايزن لخدمات إدارة الأصول:

تأسست شركة "كايزن لخدمات إدارة الأصول" التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إدارة جمعيات الملاك على يد "فادي نويلتي" عام 2006 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل في مجال تقديم استشارات الاستثمار وإدارة العقارات، وتقدم حلولًا شاملة في إدارة الممتلكات وإدارة المجتمع وشؤون المالكين وإدارة الوحدات السكنية وخدمات التسليم.

وتمتلك محفظة لإدارة الأصول بقيمة 12 مليار درهم إماراتي وهي أيضًا عضو في مجلس المباني الخضراء الأمريكي.

نبذة عن صالح طباخ:

يشغل صالح طباخ، الذي يمتلك خبرة واسعة في السوق العقارية تمتد إلى 18 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري في دبي، منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وشغل منصب مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة والتطوير والعمليات في شركة "ماج للتطوير العقاري" بين 2019 و2020، وعضو مجلس مجموعة "جيرسون ليرمان" الاستشارية ومقرها مدينة نيويورك بين 2016 و2021، والرئيس التنفيذي لشركة "دلتا الدولية" العقارية بين 2014 و2019، ومدير عام الشرق الأوسط في مجموعة الامتياز المتحدة بين 2013 و2014.

وتولى عدة مناصب في مجموعة دبي للعقارات على مدى عشر سنوات شملت: رئيس العمليات التجارية بين 2010 و2012، ومدير التسويق والاتصال بين 2009 و2010، ومسؤولًا تنفيذيًا أول للتسويق والاتصالات بين 2007 و2009، وتنفيذي الممتلكات بين 2006 و2007. وساهم خلالها في مشاريع مهمة مثل مشروع "جميرا بيتش ريزيدنس"، "الخليج التجاري"، "شروق وغروب مردف"، مشروع "ليان" و"الواحة" في دبي لاند، و"بوابة الخيل" و"ذا فيلا".

وقام صالح طباخ، بالإشراف والمساهمة في أكثر من 18 مشروعًا عقاريًا مهمًا في إمارة دبي، وساهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في إطلاق مبادرات، أهمها مبادرة التمويل الجماعي والملكية الجماعية، وغيرها من المبادرات المهمة.

وبدأ مسيرته المهنية في مجال مواد البناء، حيث عمل في قسم الدعم الفني والتقني في مصانع "دهانات ناشيونال" بين 2003 و2006.

وهو حاصل على ماجستير في تطوير الأعمال عام 2015 من "الجامعة المفتوحة" في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة المخاطر في عام 2010 من جامعة برادفورد، وبكالوريوس في ريادة الأعمال عام 2003 من جامعة غرينتش في ذات الدولة.