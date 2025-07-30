المنامة: أعلنت شركة «بلاك لين» العالمية، المتخصصة في خدمات النقل مع سائق، عن إطلاق عملياتها رسميًا في مملكة البحرين ابتداءً من العاصمة المنامة، وذلك في خطوة تُعزز حضورها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب خدماتها المتاحة حاليًا في كلٍ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان.

وتشمل الخدمات التي بدأت الشركة بتقديمها في البحرين النقل من وإلى المطار، والتنقّل داخل المدينة، بالإضافة إلى خدمة حجز المركبات بالساعة. كما تسعى «بلاك لين» توسيع نطاق خدماتها لاحقًا لتشمل أبرز الوجهات في المملكة، بما في ذلك المناطق التجارية والسكنية والسياحية، تلبيةً للطلب المتزايد من قطاعي الأعمال والسياحة في مملكة البحرين.

كما تُتيح هذه الخطوة خياراتٍ إضافية للمسافرين عبر الحدود البرية بين المنامة وعددٍ من المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الخبر والدمام وصولًا إلى العاصمة الرياض، وهي مساراتٌ تشهد طلبًا متزايدًا من قِبل رجال الأعمال والسياح الباحثين عن حلول نقل موثوقة بين البلدين. وتُشكّل خدمات «بلاك لين» خيارًا عمليًا وموثوقًا للرحلات الجوية القصيرة وخدمات النقل التقليدية، حيث تعتمد الشركة على أسطولٍ متكامل من المركبات الفاخرة التي يقودها سائقون محترفون، مع اعتماد تسعيرٍ واضح، بما يضمن تجربة تنقّل استثنائية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أديب سمارة، المدير العام لشركة «بلاك لين»: "نؤكد من خلال إطلاق خدماتنا في مملكة البحرين التزامنا بتلبية الطلب المتنامي على حلول النقل الموثوقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بين البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا بتقديم تجربة استثنائية تتوافق مع أعلى معايير الجودة والضيافة الخليجية".

وتوفر «بلاك لين» لضيوفها في البحرين خيارات متعددة من المركبات، تشمل «درجة رجال الأعمال» لرجال الأعمال والمسافرين بشكل فردي، ومركبات «رجال الأعمال SUV» التي توفر رحابة إضافية للعائلات والمجموعات، إلى جانب «الدرجة الأولى» التي تقدّم مستوى فاخرًا ومتقدمًا من الراحة والخدمة. وتُتاح الحجوزات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

وفي إطار التزام الشركة برؤية البحرين الوطنية للتنقل المستدام، تخطط «بلاك لين» إدخال مركبات كهربائية بالكامل إلى أسطولها في البحرين خلال الفترة المقبلة، وذلك انسجامًا مع مبادرات مشابهة أطلقتها الشركة عالميًا.

تُقدّم «بلاك لين» تقدم خدماتها حاليًا في أكثر من 500 مدينة و50 دولة حول العالم، وتتميّز بخدمات الحجز المسبق التي تتسم بالاحترافية، والراحة، والموثوقية. ويأتي توسّع الشركة في مملكة البحرين ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بقطاع النقل البرّي للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويأتي التوسّع المستمر لشركة «بلاك لين» في المملكة العربية السعودية بدعمٍ من شركة «تسارُع لاستثمارات التنقّل»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

نبذة عن شركة "بلاك لين"

تُعد "بلاك لين" من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل الفاخر مع سائق. وتتمثّل مهمتها في توفير تجارب تنقّل استثنائية لضيوفها حول العالم، من خلال حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة النقل وتطوير مستقبلها. تشمل خدمات "بلاك لين" النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خدمة السائق بالساعة، سواء بالحجز المسبق أو عند الطلب، وذلك في أكثر من 50 دولة. ويضم فريق الشركة نحو 400 موظف، إلى جانب آلاف الشركاء من السائقين المحترفين، الذين يلتزمون بأعلى معايير الجودة والموثوقية. ومن خلال إعادة تعريف مفهوم النقل الفاخر، تتيح "بلاك لين" فرصاً جديدة لشركائها، وتسهم في ترسيخ معايير متقدّمة في الاستدامة وحماية المناخ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل.

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