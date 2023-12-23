مسقط: أعلن صحار الدولي – أسرع البنوك نمواً في سلطنة عُمان – عن ترك الفاضل محمد بن محفوظ العارضي منصبه كرئيس مجلس الإدارة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، حيثُ قدم الفاضل محمد العارضي استقالته من مجلس الإدارة وتم قبول القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2023، وتم الإفصاح عنه في بورصة مسقط، كما تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الفاضل سعيد بن محمد العوفي، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، والفاضل طارق بن محمد المغيري نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، اعتباراً من الأول من يناير 2024.

ويجدرُ بالذكر أن الفاضل محمد العارضي لعب دورًا محوريًا واستثنائيًا خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، قاد خلالها صحار الدولي نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير، وحقق معه بفضل حكمته ورؤيته الثاقبة العديد من الإنجازات المهمة في مسيرة المؤسسة.

وخلال مسيرته في صحار الدولي، حقق الفاضل محمد العارضي العديد من الإنجازات حيث شهدت المؤسسة تجديداً لعلامتها التجارية بالكامل، وحققت معه نموا ملحوظا، دفع البنك بأن يصبح المؤسسة المالية الأسرع نموًا وثاني أكبر مؤسسة مالية في السلطنة، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك إلى خارج حدود السلطنة. وتتويجًا لتلك الحقبة الاستثنائية والمسيرة الحافلة، حصد الفاضل محمد العارضي جائزة "الإنجاز مدى الحياة" المقدمة من مجلة عالم الاقتصاد.

وفي هذا الصدد، علق الفاضل محمد العارضي قائلاً: "لقد كان لي الشرف أن أترأس مجلس إدارة صحار الدولي خلال مرحلة استثنائية من النمو والنجاح التي شهدها البنك. وأشعر بالفخر بما أنجزناه معًا خلال تلك الحقبة، وأنا على ثقة تامة بأن يستمر البنك في مواصلة مسيرته في النمو والازدهار تحت إدارته الجديدة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى أسرة صحار الدولي وجميع أصحاب الشأن على جعل هذه الفترة فترة مُثمرة وسلسة."

وإشادة لدور رئيس مجلس الإدارة السابق، قال الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نعرب عن خالص امتناننا للفاضل محمد العارضي ولقيادته الحكيمة التي تركت بصمة لا تنسى في صحار الدولي، حيث كان القوة الدافعة في رحلتنا لتحقيق العديد من الإنجازات، وكان تفانيه ورئاسته وبصيرته الاستراتيجية ركيزة نجاحنا. ولم تساهم فطنته في دعم نمو البنك فحسب، بل كانت مصدر إلهام للجميع في صحار الدولي."

وفي حديثه عن تعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد، أردف الفاضل أحمد المسلمي قائلاً: “بينما نرحب بالفاضل سعيد العوفي كرئيس مجلس الإدارة الجديد، فإن سجله الاستثنائي ورؤيته الاستباقية تعزز التزامنا لقيم التميز والابتكار وإضافة القيمة للأطراف ذات الصلة، ونحنً على يقين بأن البنك سيستمر في الازدهار بعد تولي الفاضل سعيد العوفي المنصب، ملتزمين لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكل تفان."

ويلتزم الفاضل سعيد العوفي إلى جانب الرئيس التنفيذي للبنك الفاضل أحمد المسلمي، بمواصلة استراتيجية البنك نحو تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة وقيادية في القطاع المصرفي.

ومع بداية صحار الدولي مرحلة جديدة، سيظل إرث إنجازات البنك شهادة على ماضيه المثمر، بينما يستشرف مستقبلا واعدا نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من النمو داخل سلطنة عُمان وخارجها

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-انتهى-

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة عُمانية الطابع عالمية الريادة تسهم في تحقيق النمو والازدهار لعملائها والمجتمع ككل، يضعُ صحار الدولي عملائه في مقدمة أولوياته ويعمل على تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم في عالم سريع التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. ويسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات أكثر ملائمه لاحتياجات العملاء، ورؤية أشمل، بما يخدم عملائه بأحسن صورة من خلال إدارة قوية متمكنة.