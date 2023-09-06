مبادرة "الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة" تهدف للارتقاء برياضة التنس في دولة الإمارات من خلال تطوير المواهب المحلية وتعزيز مشهد التنس في الدولة

البطولة تندرج في إطار بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف 500 نقطة وتعود في عام 2024 مع الإعلان عن مواعيد منافساتها قريباً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في عام 2024 في إطار جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات، بعد النجاح اللافت لنسختها الافتتاحية في عام 2023. وكشفت الجهات المنظمة للبطولة عن إطلاق مبادرة مجتمعية ملهمة بعنوان "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" تحت مظلة البطولة لإحداث نقلة نوعية في مسار تطور رياضة التنس في دولة الإمارات.

وتمنح المبادرة اللاعبين الطموحين في اتحاد الإمارات للتنس وسيلة فريدة لصقل مهاراتهم وترك بصمتهم في رياضة التنس على مستوى العالم، كما توفر فرصة استثنائية للتطور على الصعيدين الشخصي والمهني في عالم التنس للعديد من الرياضيين الواعدين.

ويعكس البرنامج مدى الالتزام برعاية مواهب التنس المحلية وتعزيز حضور رياضة التنس في الدولة، كما يسعى إلى الارتقاء بمشهد رياضة التنس في دولة الإمارات نحو آفاق جديدة من خلال توفير فرص التدريب والمشاركة في منافسات رفيعة المستوى.

ويمثل البرنامج، الذي تنطلق أولى منافساته في 29 سبتمبر، خطوة فعالة لتطوير رياضة التنس المحلية وإحداث نقلة نوعية فيها، ويعكس التزام مبادلة بتنمية المواهب وتعزيز التميز الرياضي في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: "تسرنا عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في نسختها الثانية، ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم الرياضة في دولة الإمارات. وتندرج مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة في إطار جهودنا لتحفيز الجميع على اعتماد نمط حياة نشط وتمكين المواهب الناشئة على المستويين المحلي والإقليمي. وتعزز المبادرة مسيرتنا الحافلة والتزامنا بدعم رياضة التنس في دولة الإمارات، وتعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز الرياضي وتحفيز الشمولية في المجتمع المحلي".

ويشهد البرنامج سلسلة من المنافسات التي تُختتم بالمباريات النهائية في فبراير 2024. وتنطلق هذه المنافسات الحماسية في مواقع متعددة بأبوظبي ودبي والفجيرة، وتوفر مجموعة متنوعة من فرص المنافسة التي من شأنها تطوير مواهب التنس في جميع أنحاء المنطقة. وتتضمن جوائز الرابحين فرصة تدريب مدفوعة بالكامل في أكاديمية جي سي فيريرو إكويلايت الرياضية المرموقة عالمياً، والتي تستضيف تدريبات لاعبين مثل كارلوس ألكاراز، حامل لقب بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة للتنس.

ويلعب اتحاد الإمارات للتنس دوراً محورياً في رسم ملامح مشهد التنس في الدولة، كما تساهم البطولات المحلية التي ينظمها بدعم نظام النقاط العالمي الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي للتنس، وهو نظام تصنيف عالمي للاعبين الناشئين. ويتيح إطلاق المبادرة للاتحاد تنظيم بطولات من الدرجة الأولى في الدولة، مما يعزز الإمكانات التنافسية وفرص اللاعبين في تحقيق التميز.

وتتضمن فئات البرنامج اليافعين (تحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 18 سنة) والرجال والسيدات والفردي فوق 35 سنة. وتشمل منافسات اليافعين 4 مباريات من الدرجة الأولى و3 مباريات من الدرجة الثانية لكل فئة عمرية. ويتم تحديد التصنيف العام للبطولة استناداً إلى أداء اللاعبين في كل فعالية. ويتعين على اللاعبين المشاركة في جميع الفعاليات الأربع من الدرجة الأولى، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى مراحل التصفيات المقررة في يناير 2024. وتتزامن نهائيات البطولة مع انطلاق فعاليات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في الشهر التالي.

ومن جانبه، قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "انطلاقاً من النجاح الباهر للنسخة الافتتاحية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس2023.. وثقتنا بنجاح لافت للنسخة المقبلة 2024.. وسعينا الدائم في أن تصبح الرياضة نمطاً للحياة اليومية لأفراد المجتمع.. ودعمنا المتواصل لرياضة التنس، يسعدنا اليوم الإعلان مع مبادلة عن إطلاق مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تعكس مدى التزامنا بتوفير الفرص للشباب للمنافسة وتطوير مهاراتهم وصقلها للوصول بهم إلى مستويات عالمية، وإلهام الجيل الجديد من أبطال التنس عن طريق تشجيع اللاعبين الشباب وتمكينهم في رياضة التنس".

ويجسد إطلاق مبادرة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" بداية مرحلة جديدة في هذه الرياضة. ومن المتوقع أن يساهم اكتساب المبادرة مزيداً من الزخم بتوسيع نطاقها وتنويع عروضها بما يدعم الجيل الجديد من أبطال التنس ويثري مشهد الرياضة في دولة الإمارات.

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للمزيد من المعلومات حول المبادرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.mubadalaabudhabiopen.com ويمكن للراغبين بالمشاركة في البطولات الفردية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لاتحاد الإمارات للتنس:

www.uaetennis.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

بسمة خليفة

4202 409 50 971+

Basma.khalifa@dune23.me

حول بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة:

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هي إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف 500 نقطة، وتقدمها آي إم جي بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي. تُقام النسخة الثانية من البطولة عام 2024 في مجمع التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

حول رابطة لاعبات التنس المحترفات:

تأسست رابطة لاعبات التنس المحترفات على يد اللاعبة المحترفة السابقة بيلي جين كينج في عام 1973 على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وهي تمثل منظمة رائدة عالمياً في الرياضات الاحترافية للسيدات. تعتبر رابطة لاعبات التنس المحترفات من أكثر المنظمات الرياضية الشهيرة والمرموقة في العالم، وهي تضم أكثر من 1600 لاعبة من حوالي 87 دولة، وجميعهن يتنافسن لكسب النقاط ضمن تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات وإحراز ألقاب البطولات المرموقة. تتكون جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات سنوياً من حوالي 50 حدثًا وأربع بطولات جراند سلام، وتمتد عبر ست قارات وقرابة 30 دولة وإقليماً مع جمهور عالمي يزيد على 900 مليون شخص. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول رابطة لاعبات التنس المحترفات على الموقع الالكتروني wtatennis.com.

حول شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي (284 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول مبادلة للاستثمار، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

حول اي ام جي

اي ام جي شركة عالمية رائدة في مجال الرياضة والأزياء والأحداث والإعلام. تدير الشركة بعضاً من أعظم رموز الرياضيين والموضة في العالم كما تمتلك وتدير مئات الأحداث الحية سنوياً، وهي منتج وموزع رائد ومستقل لوسائل الإعلام الرياضية والترفيهية. اي ام جي متخصصة أيضاً في الترخيص والتدريب الرياضي وتطوير الدور. اي ام جي هي شركة تابعة لشركة اندفور وهي تعتبر شركة عالمية للرياضة والترفيه.