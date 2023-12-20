خصم 15% على أسعار تذاكر الفئتين الأولى والثانية

اربح فرصة لإلقاء العملة المعدنية قبل بدء المباراة وشارك بنفسك في مجريات الحدث

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى العاصمة الإماراتية العام المقبل، مع عروض حصرية للاحتفال بموسم الأعياد، حيث سيدخل كل من يقوم بعملية شراء للتذاكر خلال 12 يومًا من عيد الميلاد المجيد، تلقائيًا في سحب على فرصة ذهبية للمشاركة الشخصية في أحداث المنافسة، حيث سيتمكن من رمي العملة المعدنية في مباريات البطولة.

وتقام النسخة الثانية من البطولة في الفترة من 3 إلى 11 فبراير في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، كما أكدت النجمة التونسية أنس جابر مشاركتها في المسابقة في وقت سابق، وسيتم الإعلان عن المزيد من أسماء نجمات التنس المشاركات في المنافسة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويوفر عرض الاحتفال الحصري للجماهير خصمًا بنسبة 15%على جميع تذاكر الفئتين الأولى والثانية، عند اتمام عملية الشراء في الفترة ما بين 20 ديسمبر2023 و1 يناير2024. كما ستدخل جميع التذاكر المباعة في هذه الفترة تلقائيًا في سحب للحصول على فرصة للقيام بدورٍ محوريٍ في المنافسة من خلال رمي العملة المعدنية في الملعب، ايذانًا ببدء المباراة.

ومن جانبه قال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي ومدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: “يسعدنا تقديم هذا العرض الكبير على التذاكر خلال فترة الأعياد، مما يتيح فرصة لأكبر عدد ممكن من الناس لحضور ما نراه بكل المقاييس، بطولة رائعة."

وأضاف: "ليس هناك ما هو أفضل من مشاهدة نخبة الرياضيين يتنافسون عن قرب في منافسة رفيعة المستوى، ويسعدنا أن الكثير من الناس في أبوظبي، وكذلك في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، سيتمكنون من القيام بذلك."

وأكمل: "هناك أيضًا ميزة إضافية تتمثل في الدخول في سحب لإجراء القرعة بقطعة النقود المعدنية في الملعب أثناء البطولة، وهي فرصة فريدة حقًا للعب دور مهم في حدث رياضي عالمي كبير."

وتشهد قرية البطولة جدولًا مزدحمًا بالأنشطة الترفيهية والتفاعلية، والتي تحث على الترابط بين أفراد الأسرة، وبين فئات المجتمع المختلفة، حيث خُصِّص يوم الأحد 4 فبراير ليكون "يوم الطفل" ، بينما تقرر جعل يوم الثلاثاء 6 فبراير يومًا خاصًا للسيدات، مع مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، وجوائز فورية للمشاركين بالفعاليات.

كما تتعاون CRANK مع البطولة لتقديم تمارين اللياقة البدنية على الدرّاجات الهوائية الثابتة، والتي تشتهر بها استوديوهات كرانك الرياضية. حيث يستقبل فريق كرانك المشاركين في قرية البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وضمن يوم السيدات، بالإضافة إلى قائمة من التمرينات الرياضية المختارة بعناية لتناسب جميع السيدات.

الجدير بالذكر، أنه قد تم فتح باب التسجيل لبرنامج تدريب حكام الخط المحليين، وهي مبادرة مصممة على يد خبراء في مجال التنس، وتهدف إلى تخريج حكام خط مؤهلين تأهيلاً كاملاً ليقفوا على أرض الملعب جنبًا إلى جنب مع نجمات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر من 5 إلى 28 يناير، أيضًا إلى المساهمة في تطوير التنس محليًا، وإتاحة فرصة للراغبين في أن يصبحوا مسؤولين مؤهلين للتنس، وتمكين المزيد من حكام الخط المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتجهيزهم للمشاركة في الأحداث الدولية.

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