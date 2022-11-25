أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- يحظى الضيوف المسافرون مع الاتحاد للطيران بفرصة متابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الفيفا في قطر 2022، عبر نظام الترفيه على متن الطائرة E-BOX، والتي تبثها قناتا Sport 24 وExtra 24 مباشرة على متن الرحلة.

تتوفر قنوات البث الحي على أسطول طائرات الاتحاد للطيران عريضة البدن والتي تربط أبوظبي بالوجهات على امتداد أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وافريقيا. ويمكن للضيوف الراغبين بالاستفادة من تجربة سفرهم زيارة موقع الاتحاد للطيران etihad.com للاطلاع على جدول المباريات الكامل.

وبهدف تلبية الأعداد الكبيرة من عشاق الرياضة القادمين للمنطقة لحضور البطولة، قامت الاتحاد للطيران بزيادة عدد رحلاتها اليومية بين أبوظبي والدوحة لتصبح 6 رحلات حتى 18 ديسمبر 2022.

وفي هذا الخصوص، تحدّث تيري دالي، المدير التنفيذي لتجارب الضيوف والعلامة والتسويق في الاتحاد للطيران، قائلاً: "يأتي البث الحي لمباريات كرة القدم على متن الرحلات امتدادًا لبرنامج الترفيه على متن الطائرة الذي تقدمه الاتحاد للطيران لضيوفها. حيث من المتوقع تدفق الكثير من محبي كرة القدم إلى المنطقة للمرة الأولى، ونتطلع لنقدّم لهم خدمة الضيافة العربية المتفوقة التي لطالما اشتهرت بها الاتحاد للطيران."

ويمكن لضيوف الاتحاد للطيران أيضًا متابعة القنوات الرياضية الدولية الأخرى إلى جانب كرة القدم، مثل رابطة كرة السلة الوطنية (NBA) والدوري الوطني لكرة القدم (NFL). كما يستعرض نظام الترفيه على متن الطائرة، قنوات الأخبار العالمية المباشرة وأحدث الأفلام من هوليوود وبوليوود وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى فوز الاتحاد للطيران بجائزة خيارات المسافرين لأفضل نظام ترفيه على متن الطائرة في الشرق الأوسط من قبل رابطة تجارب المسافرين (APEX).

حيث تعاونت أبكس مجددًا مع TripIt® من Concur®، تطبيق تنظيم السفر الأعلى تصنيفًا في العالم، لجمع آراء وملاحظات المسافرين، باعتبارهم طرفًا محايدًا لاختيار الفائزين. وجرى تقييم نحو مليون رحلة على امتداد 600 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم، باستخدام مقياس الخمس نجوم. وأتيحت للمسافرين تقديم تقييماتهم عن خمس فئات مجتمعة شملت: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والشراب، الترفيه، وخدمة اللاسلكي.

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