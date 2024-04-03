دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن تعيين بسّام راشد مديراً عاماً للتكنولوجيا في الشركة، حيث سيتولى في منصبه الجديد، قيادة التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار والنمو المؤسسي للشركة.

ويتمتع بسّام بخبرة كبيرة تمتد لعقدين من الزمن في مجال صناعة التكنولوجيا، إذ سبق له أن شغل العديد من المناصب القيادية داخل الشركة، كان آخرها منصب مدير وحدة أعمال IBM في الخليج للحاسبات الآلية. وسوف يستغل في منصبه هذا خبرته الواسعة في الصناعة ومعرفته بعروض الشركة ومنتجاتها وخدماتها لتعزيز أداء قطاع التكنولوجيا ورفع مستويات التميز في الخدمة عبر الشركة بأكملها.

كما سيقوم بسّام بالإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية في جميع أرجاء المنطقة، وسيتولى قيادة فرق العمل المعنية بالتكنولوجيا في الشركة لمواءمة الحلول الرقمية التي تقدمها مع احتياجات الأعمال، وضمان استمرار تزويد العملاء ببنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير.

وتتطلع شركة الخليج للحاسبات الآلية من خلال تعيينها لبسّام في هذا المنصب، إلى تعزيز ريادتها في مجال الابتكار، ودعم النمو في قطاع التكنولوجيا في المنطقة. ونظراً لأنه أحد كوادر الشركة، يؤكد تعيين بسّام في هذا المنصب على التزام الخليج للحاسبات الآلية بتعزيز المواهب المتميزة فيها ودعم تنمية كوادرها.

وفي تعليق له، قال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: "نحن متحمسون لتعيين بسّام مديراً عاماً جديداً للتكنولوجيا في الشركة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا القوي برعاية المواهب المتميزة لدينا وتمكين موظفينا من النمو والازدهار والتقدّم في مسيرتهم المهنية. وقد أظهر بسّام طوال الفترة الماضية من عمله في الشركة صفات قيادية استثنائية، وفهماً واسعاً لصناعتنا، مما جعله خيارنا الأمثل لقيادة قطاع التكنولوجيا في شركة الخليج للحاسبات الآلية في المرحلة التالية من نموها."

من جانبه، قال بسّام راشد، المدير العام للتكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية: "يسعدني جداً البدء بالفصل التالي من رحلتي الرائعة مع الخليج للحاسبات الآلية، وأنا أتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريقنا المتميز والموهوب لتعزيز النجاح المستمر للشركة. ويشرفني جداً هذا التكليف الذي يعكس التزامي الراسخ بقيم الخليج للحاسبات الآلية، وسوف أتعاون مع فريق العمل الرائع لتحقيق النتائج المتميزة التي يتوقعها عملاؤنا من مؤسستنا الرائدة، لاسيما في هذه الحقبة الجديدة التي نواصل فيها خوض غمار المشهد التكنولوجي دائم التطور من حولنا، لاستغلال الفرص الجديدة والتصدي لمختلف التحديات المقبلة".

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 8 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي ورئيسي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو).

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