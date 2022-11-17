انطلاقا من خطتها الطموحة في السوق المصري وتأكيدا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات، تعاقدت شركة أونتاريو للتطوير العقاري مع بسام سعيد لتولي منصب رئيس قطاع المبيعات في الشركة.



ويحظى بسام سعيد بسجل حافل من النجاحات خلال فترة تخطت الـ 16 عاما في القطاع العقاري، شغل خلالها مناصب قيادية ومؤثرة في شركات بالم هيلز، مصر إيطاليا، أكام، أمازون، ميركون، نخيل وDIG.



ونجح في تحقيق مبيعات بنحو 2.4 مليار في الثلاث سنوات الأخيرة، مستندا على استراتيجيات بيعية قوية قادرة على تقديم عروض تنافسية وتسويقها بشكل جيد للعملاء.



ويقول بسام سعيد، إنه يطمح من خلال منصبه الجديد في تحقيق مبيعات قوية ووضع خطط بيعية غير تقليدية تستطيع وضع شركته في مرتبة متقدمة مع كبريات الشركات في القطاع.



وألمح سعيد إلى أن القطاع العقاري ينتظر فترة انتعاش قوية رُغم حالة الاضطراب التي يمر بها الاقتصاد، معتمدا على الثقة التي نجح في بنائها مع العملاء خلال عقود طويلة أثبت خلالها أنه الاستثمار الأنسب والأكثر أمانا خاصة في أوقات عدم اليقين.



مشيرا إلى أن الدعم الحكومي الكبير للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية ساهم في خروج شركات ناشئة إلى النور علاوة على مساعدة الشركات العاملة بالقطاع على الدخول في مشروعات قوية بثقة لما تقدمه الدولة من تسهيلات للمطورين العقاريين.



وأكد بسام سعيد، أن مشروع العاصمة الإدارية وما تزامن معه من تطوير كبير لمنطقة شرق القاهرة والتوسع العمراني في العلمين الجديدة والجلالة والانطلاق نحو خلق مجتمعات عمرانية جديدة في مختلف المحافظات المصرية ساهم في انتعاش القطاع العقاري وزيادة الثقة به كاستثمار مناسب.

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