الإمارات: أعلنت بساتنه إنترناشونال، إحدى الشركات الرائدة في حلول التجارة المستدامة والخدمات اللوجستية العكسية، عن استحواذها على كارتلو، الشركة الإماراتية المتخصصة في إعادة بيع المنتجات التجارية وإدارة الأجهزة المستدامة

تُعد هذه الصفقة البارزة خطوة محورية في إعادة تشكيل مشهد الاقتصاد الدائري في المنطقة، كما تعزز المكانة الاستراتيجية لبساتنه في الشرق الأوسط، مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة التي طورتها كارتلو وخبرتها الراسخة في السوق، لدفع عجلة اقتصاد دائري أكثر كفاءة يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.

تستعد كل من بساتنه وكارتلو لقيادة التحول نحو اقتصاد دائري ومستدام، قائم على حلول مبتكرة تعزز الكفاءة البيئية والتجارية. ويأتي هذا الاستحواذ في وقت حاسم، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط أزمة متصاعدة في النفايات الإلكترونية، التي تتجاوز 3 ملايين طن متري سنويًا، مع تصدّر الإمارات قائمة الدول الأعلى في معدل النفايات الإلكترونية للفرد. ومع توقعات بتجاوز حجم سوق إعادة التجارة في المنطقة حاجز 30 مليار دولار بحلول عام 2028، تتصدر الشركتان المشهد لقيادته بكفاءة واقتدار.

لقد أعادت كارتلو تدوير أكثر من مليون جهاز إلكتروني بالفعل، مما أسهم في منع انبعاث 100 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 21 ألف سيارة من الطرق لمدة عام كامل. ومن خلال إطالة دورة حياة المنتجات عبر نظامها الدائري المغلق، حققت كارتلو قيمة تزيد عن 500 مليون درهم إماراتي، مما يعزز الفوائد الاقتصادية والبيئية للتجارة المستدامة.

"تُعد حلول كارتلو المبتكرة، التي أصبحت الآن تحت مظلة مجموعة بساتنه، عاملًا رئيسيًا في تسريع تبني مبدأ الاقتصاد الدائري ودفع تطوير منظومة ناضجة وقابلة للتوسع ومتكاملة عالميًا.

وانطلاقًا من رؤيتها لإعادة تدوير ملايين الأجهزة عبر قنوات متعددة، تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها كقائد عالمي في مجال التجارة الدائرية، وتمهيد الطريق نحو أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وفي تعليقه على هذا الاستحواذ، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بساتنه، عمار أبو النصر: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة حاسمة نحو تشكيل منظومتنا الدائرية العالمية، حيث أطلقنا في عام 2023 أردرويد، المنشأة الرائدة في الإمارات لإعادة الترميم، والتي كانت رائدة في تقديم أول حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمسح البيانات والتشخيص في المنطقة. واليوم، مع دمج كارتلو، نكمل منظومة مغلقة بالكامل، مما يتيح للأسواق إتمام المعاملات بسلاسة، ويساهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري منظم وقابل للتوسع."

كما علق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتلو، محمد سليمان، على هذه الخطوة قائلًا: "إن توحيد جهودنا مع بساتنه سيمكننا من توسيع نطاقنا التكنولوجي خارج المنطقة، وتعزيز ممارساتنا المستدامة في الأسواق العالمية." وأضاف: "سيُحدث التكامل بين منصاتنا ثورة في إدارة دورة حياة الأجهزة، ويعزز دور المنطقة كقائدة في الابتكار الدائري. يُمكّننا هذا التعاون من المضي قدمًا في توفير حلول ذكية وقابلة للتطوير ومستدامة للشركات والمستهلكين على حد سواء."

"كما يتماشى هذا التكامل الاستراتيجي مع المبادرات الرئيسية للاستدامة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ورؤية السعودية 2030، حيث تركز كلتا الاستراتيجيتين على المسؤولية البيئية، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد. ومع بروز الإمارات كمركز للتكنولوجيا الخضراء والتجارة المستدامة، ستساهم الخبرات المشتركة لبساتنه وكارتلو في تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتزويد تجار التجزئة والشركات والمستهلكين بالأدوات اللازمة لاعتماد ممارسات تجارة واستهلاك أكثر مسؤولية.

حول بساتنه

تعد شركة بساتنه إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الدائرية وحلول التجارة المستدامة والخدمات اللوجستية العكسية، حيث إنها مكرسة لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. من خلال منصاتها المملوكة، والتكنولوجيا المتطورة، والشراكات الاستراتيجية، تعمل بساتنه على إطالة دورة حياة المنتجات، وتقليل التأثير البيئي، وتحسين سلاسل الإمداد العالمية. تعمل بساتنه في ست قارات، وهي ملتزمة بتقديم حلول تجارة أكثر ذكاءً ومسؤولية، بينما تقود الابتكار في الاقتصاد الدائري.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.basatne.com

حول كارتلو

تعد شركة كارتلو إحدى شركات تمكين التكنولوجيا الخضراء في الاقتصاد الدائري، حيث تقدم منصة مبتكرة لإعادة التجارة والخدمات اللوجستية العكسية للأعمال والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وبينما تشتهر كارتلو بسوقها لإعادة التجارة، فقد طورت أيضًا حلولًا تكنولوجية متطورة تُحسن عمليات التبادل التجاري، والخدمات اللوجستية العكسية، وإدارة دورة حياة الأجهزة. ومنذ تأسيسها، أعادت كارتلو تدوير ملايين الأجهزة الإلكترونية، مما ساهم بشكل كبير في تقليل النفايات الإلكترونية وتوفير حلول مستدامة وقابلة للتوسع للأعمال التجارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cartlow.com

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